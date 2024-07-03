瑞莎砸300萬↑辦比賽　為省錢「40度高溫訓練」:努力能打敗天份

記者黃庠棻／台北報導

瑞莎今（3）日久違公開現身，出席自己主辦的第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，談到這一次比賽報名相當熱烈，共有15國的選手參加，所有人數加起來甚至高達200人，言語之間流露著滿滿的驕傲。

▲瑞莎出席第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽。（圖／記者姜國輝攝）

談到第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，瑞莎表示自己這一次花了「比去年更多錢」，也就是說高於300萬的資金來舉辦為期3天的比賽，為了讓國外隊伍體驗到台灣的文化，除了開幕會邀請舞龍舞獅表演之外，她更將在場館外準備各種台灣小吃攤位，讓國外選手享用。

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▲瑞莎砸超過300萬辦比賽。（圖／記者姜國輝攝）

而提到自己培養的小將，瑞莎露出滿臉笑容，坦言為了節省經費，選手們常常在40度的體育館內練習，不敢開冷氣就怕電費太貴。而她有的時候會親自開車載著選手們到龍潭場館練習，笑說「因為那邊電費比較便宜」，凡事都親力親為，幸好也有不少選手的父母親也會輪流接送，當起義工讓小將們能夠好好練習。

此外，瑞莎也分享了自己教導小將們的心態，坦言從來不會要求學生們一定要拿獎，直呼「這樣她們壓力會太大」，通常給予選手們的目標都是「學習」，她更正向地說道「努力可以打敗天份」，表示旗下有選手剛練習的時候還有內八，經過努力的練習之後，成為金牌得主，過程相當勵志。