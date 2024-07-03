記者張筱涵／綜合報導

奧斯卡獲獎編劇羅伯特湯恩（Robert Towne）在美國時間1日離世，在家人的陪伴下走完人生最後一程，詳細死因並沒有對外公開，享耆壽90歲。

▲羅伯特湯恩在家人陪伴下離世．享耆壽90歲。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，羅伯特湯恩公關對外發出聲明，羅伯特湯恩已於美國時間1日在家人的陪伴下離世，具體死因並不願意公開。

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羅伯特湯恩以《洗髮精》（Shampoo）、《最後的細節》（The Last Detail）等廣受好評的電影聞名，作品《唐人街》（Chinatown）更是編劇藝術的典範，並幫助定義了他家鄉洛杉磯的世故魅力。

羅伯特湯恩在好萊塢編劇界擁有極高的聲望，甚至能與他合作的演員和導演媲美。他通過與1960年代和70年代兩大明星沃倫比蒂（Warren Beatty）和傑克尼科爾森（Jack Nicholson）的友誼，撰寫或共同撰寫了一些在藝術家擁有非凡創作控制權時期的代表性電影。

生涯之中，羅伯特湯恩憑《唐人街》贏得了奧斯卡獎，並三度獲得提名，分別是《最後的細節》、《洗髮精》和《Greystoke》，1997年獲得美國編劇協會的終身成就獎。他一直是受歡迎的「幽靈編劇」，參與了《教父》、《視差》和《天堂可以等待》等影片的編寫，在《最後的細節》和《洗髮精》中獲得了署名，並憑藉1974年大蕭條時期的驚悚片《唐人街》被永遠銘記。