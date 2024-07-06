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小孟老師／7月6日星座運勢　魔羯血拚日「遇折扣機率↑↑↑」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：赴約累積人脈
感情：認識心儀對象
財運：開源的企圖心
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：魔羯

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雙子座

工作：提升工作效率
感情：有利愛情爭取
財運：充實自己知識
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：獅子

天秤座

工作：適合推行計劃
感情：助人為樂善報
財運：財氣穩定得財
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：交流獲得益處
感情：桃花旺快行動
財運：買到折扣商品
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：水瓶

金牛座

工作：工作中獲靈感
感情：愛情大有所獲
財運：財務收支平衡
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙魚

處女座

工作：建立積極文化
感情：單身者多奇緣
財運：投資自我判斷
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：虛心檢討改進
感情：注重自身形象
財運：前期投資回報
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：天蠍

天蠍座

工作：自我管理時間
感情：好情緒好桃花
財運：獲利略有賺頭
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：處女

雙魚座

工作：多與同事合作
感情：注意自己形象
財運：豐厚正財收入
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：虛心耐心聽教
感情：曖昧者好桃花
財運：投資達成所願
幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：射手

獅子座

工作：凡事親力親為
感情：形象招來桃花
財運：研究投資理財
幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：天秤

射手座

工作：和長輩們交流
感情：冷靜帶來桃花
財運：生活開銷減少
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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