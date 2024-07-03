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ONE OK ROCK主唱認生病「2小時動不了」！　對粉絲抱歉：不是故意冷漠

記者黃皓瑋／綜合報導

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」將在9月登上高雄世運主場館開唱，引發大批台灣粉絲期待，不過主唱Taka（森內貴寬）日前突然在直播中坦言患有恐慌症，還自曝近期在新幹線月台上發作，讓他無法動彈長達2個小時。他也坦言有時會因為發病表現得比較冷漠，為此向粉絲道歉。

▲▼Taka。（圖／翻攝自IG／10969taka）

▲▼Taka開直播自曝罹患恐慌症。（圖／翻攝自IG／10969taka）

▲▼Taka。（圖／翻攝自IG／10969taka）

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36歲的Taka是日本知名歌手森進一與森昌子的長子，出道多年來累積大批死忠粉絲，據外媒《TBS NEWS》報導，Taka昨（2日）在IG開直播，向粉絲坦言「多年來一直患有恐慌症」，透露自己一旦到了比較狹小的空間，就會有發病的可能。他也舉例自己曾於演唱會結束後，在月台等車時突然發作，讓他只能待在原地2個小時，等待症狀緩解。

▲▼Taka。（圖／翻攝自IG／10969taka）

▲ONE OK ROCK將於9月來台開唱。（圖／翻攝自IG／10969taka）

Taka坦言有時候遇到粉絲想和他搭話，他卻因為恐慌症發作，而無法自然地與粉絲互動，表現得比較冷漠，讓他感到相當內疚，也希望大家能諒解。他也表示如果在公開場所，遇到異常地一直待在原地、一動也不動的人，可能就是像他一樣患有恐慌症的人，希望大家可以給予患者更多的理解。

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