潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！大15歲還是活龍　愛換地點激戰

圖文／鏡週刊

潘若迪堪稱演藝圈的「寵妻男星」，他與Kiki是在2010年認識，2人低調交往僅8個月，隔年2011年就決定互訂終身。當時為了婚宴，潘若迪還特地選在印尼峇里島祕密舉辦，受邀婚禮親友僅20多人，不過當時他知道Kiki喜歡玫瑰花，堅持要在會場上佈滿紅、白玫瑰花海，讓老婆感動不已。

其實過往潘若迪上節目時，就曾多次談及夫妻倆的相處問題，比如女兒拉拉出生之後，夫妻倆的房事失調，次數也愈來愈少，讓潘若迪頗有微詞，因為儘管大Kiki15歲，但潘若迪坦言自己仍是一尾「活龍」，於是為了滿足，更想出和老婆在家中不同地點激戰。

甚至為了取悅老婆，潘若迪會在特定日期，在家中浴室的地上鋪滿玫瑰花，並用肥皂在鏡子上寫浪漫字眼，藉此討好老婆求歡。不過就算做成這樣，潘若迪的性需求時還會遭到老婆拒絕，然後隨著行房次數漸少，夫妻倆的感情生變，更經常為了家務事吵到「離婚」二字都爆出口。

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