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公開梧桐妹「私下對話截圖」！　賈靜雯：我女兒對我是真愛

記者劉宜庭／綜合報導

星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，去年飛到美國讀書，平時仍透過社群網站與家人緊密聯繫。賈靜雯今（2日）公開母女私下對話截圖，儘管傳了2張扮鬼臉的照片，愛女仍給予稱讚，為此不禁笑說：「我女兒對我是真愛。」

▲賈靜雯公開與梧桐妹私下對話截圖。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯公開與梧桐妹私下對話截圖。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

賈靜雯稍早透過IG限時動態發文，公開私底下與梧桐妹的私訊對話，面對愛女誇「好美」，她一連傳送2張正在進行妝髮的自拍照，對著鏡頭俏皮嘟嘴、鬥雞眼，追問「這樣呢、這樣呢」。

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怎料，梧桐妹隨後仍回答「還是很美啊」，賈靜雯開玩笑說「很有事」，發文時仍不忘標註愛女，並附上愛心和笑哭的表情符號：「我女兒對我是真愛。」母女間對話與互動被讚十分溫馨又有愛，羨煞眾人。

▲賈靜雯公開與梧桐妹私下對話截圖。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯、梧桐妹母女感情相當好。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

上個月梧桐妹19歲生日時，賈靜雯也曾感性表示：「看著妳從小女孩變到小女人⋯媽媽有點捨不得，小小的妳是如此的快樂單純又善良！從小的太過貼心讓妳受了許多的委屈⋯老實說，當藝人的孩子真的不容易！是幸福也同樣伴隨著眼光的壓力⋯。」

賈靜雯透露，平時就常和梧桐妹說，要活出喜愛自己的樣子，「妳正在探索跟尋找愛自己的方式～請好好努力的去闖蕩世界，用樂觀勇敢的態度面對每一次的挑戰！」她也向愛女承諾，「妳人生最大的支柱就是愛妳的家人，而我會是妳最強的後盾。」

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梧桐妹, Angel, 賈靜雯

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