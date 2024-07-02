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張學友《海關》患「高功能燥鬱症」　窒息、難呼吸⋯謝霆鋒證實情況

記者蕭采薇／台北報導

歌神張學友暌違八年重返大銀幕，與人氣男神謝霆鋒合作。睽違8年再度演戲，張學友不但有多場動作場面，更挑戰演出情緒起伏不定的高功能燥鬱症患者，他忍不住笑說：「我覺得這些症狀，有些和我自己也是蠻相似的。」

▲《海關戰線》劇照，張學友、謝霆鋒、林嘉欣。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》張學友扮演長官，被工作逼迫到患有高功能燥鬱症。（圖／華映提供）

張學友在《海關戰線》扮演的長官，在別人眼中是個堅強又值得依靠的上司，但其實被工作壓力逼迫到患有高功能燥鬱症，內心充滿了痛苦和爭扎，只能不停用高EQ掩示緊繃的心理狀態。他為了詮飾好角色，把自己關在房間中好幾個小時，反覆揣摩直到可以完美呈現情緒邊緣的爆發狀態進行演出，才能再拍攝其他畫面。

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張學友表示並沒有特別準備，但靠著導演的說明及之前有查過的資料消化後，來詮飾角色，「這種病有時自己都無法發現，身邊的朋友和同事也察覺不到。」張學友解釋：「這些人平日看起來都很正常，但到某個狀態中就會特別緊張，我覺得我自己有時候也會這樣，像是在工作時有時會非常投入，變成和平常很不一樣的人。」

▲《海關戰線》劇照，張學友、謝霆鋒、林嘉欣。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》張學友睽違8年再度演戲。（圖／華映提供）

為了讓觀眾感受到角色的病況，「我演出時在氣場上，會讓對方覺得壓迫感更大一些的方式去表達。」謝霆鋒也說：「學友哥是有真實參考自己的過往經歷，他真的有經歷過窒息、難以呼吸的情况。」和他有多場對手戲的林嘉欣也表示看著張學友演出發病的狀態，會覺得特別心疼，更讚美說：「學友哥的演技被低估了，他完全演出了角色燥狂與陰暗的複雜面！」

歌神張學友透露這次文戲和武戲都極具挑戰性，慶幸遇上的兩位專業對手謝霆鋒和林嘉欣，「打打殺殺當然落在霆鋒身上啦！但他這位動作指導真的很稱職，讓我覺得自己真的身手不賴。至於合作無間的嘉欣，繼續很有默契，自己有好幾場內心戲的演繹，也要花些時間情緒醖釀的配合。」

▲《海關戰線》劇照，張學友、謝霆鋒、林嘉欣。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》張學友、林嘉欣合作相當有默契。（圖／華映提供）

而林嘉欣從初出道便演出張學友經典情歌《情書》的MV，兩人更在電影上合作過三次，都是不順利的苦戀，讓林嘉欣大笑說：「每次和張學友談戀愛都沒有好結果！但這次很有趣，之前兩次，我在愛裡都是弱勢的，但這次的角色個性很積極主動，在感情上和工作上也都是主導者。希望下次如果再和學友哥苦戀，可以有好的結果。」
 
為了拍攝一場槍林彈雨的大場面，張學友特別向在場槍械及爆破老師請教了開槍、拿舉等專業姿勢等動作，好有精準但安全的演出。謝霆鋒讚美他的身手很好，「學友哥動作很敏捷，他跪低再起身開槍的動作都很俐落，他不是常演動作戲，但只要暖暖身，很快就上手了。」

▲《海關戰線》劇照，張學友、謝霆鋒、林嘉欣。（圖／華映提供）

▲《海關戰線》謝霆鋒、張學友並肩作戰。（圖／華映提供）

張學友對自己的表現也很頗有要求，一拍完就立刻問動作指導謝霆鋒表現得如何？要不要調整？謝霆鋒開玩笑說：「不用擔心，後製加快一點點，三格（所指影片的速度）就好，都很完美了。」讓張學友也開心接話：「原來可以加快三格喔！但我以後還是拍喜劇就好，輕鬆多了。」《海關戰線》將於7月5日上映。

 

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