日YTR驚喜宣布「終於拿到台灣永久居留證了」！一樹PO痛哭圖：謝謝

記者潘慧中／綜合報導

河村一樹（一樹）來台發展約6年，YouTube頻道「一棵樹的一樹」主要拍攝外國人在台灣體驗文化、台日差別等影片，至今約有7萬訂閱者。近日令粉絲驚喜的是，他終於拿到台灣永久居留證了！

▲▼一樹宣布好消息。（圖／翻攝自Threads、Instagram／yishu_kazuki）



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一樹1日在Threads宣布好消息，「耶〜！終於拿到台灣永久居留證了」，並附上痛哭流涕的表情符號，顯見他的激動情緒，貼文至今已吸引1.2萬人按讚。

▲▼一樹是不少綜藝節目的常客。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）



事隔一天，一樹再度發文謝謝粉絲，「台灣的大家也太熱情了吧，一個外國人拿到永久居留證而已，還給我這麼多人反應」，看到很多網友留言歡迎他，內心滿是感激，「我以後也跟你們一樣要對外國人更好！」

▲一樹謝謝粉絲的祝福。（圖／翻攝自Threads／yishu_kazuki）



事實上，一樹當初之所以來台灣，是為了一圓演員夢想，想多學一樣才藝，便選擇學中文。後來在日本認識了很多台灣朋友，在友人介紹下來到台灣，長住後發現台灣人都很友善，住得很習慣，「還有學會中文就有工作的感覺，所以會繼續在台灣發展。」

▲一樹曾分享當初選擇來台的原因。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）