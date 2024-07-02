《與龍共舞》張敏近照曝光！隔30年重逢周慧敏　她驚：以為只是說說

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星張敏近年淡出演藝圈，近日為了觀看好友周慧敏的演出，罕見現身大陸溫州捧場，這也是雙方睽違30年重逢相見，合照頓時勾起大批影迷心中回憶。

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▲周慧敏相隔30年重逢好友張敏。（圖／翻攝自周慧敏IG）

6月30日登台演出前，周慧敏發文表示：「到溫州了，今晚見。」當晚，同台藝人還有容祖兒、關智斌、泳兒和衛蘭，不過，最讓她印象深刻的，是見到了30年沒見的好友張敏，「沒料到溫州的表演，造就了我倆的重逢。」

「以為妳只是說說，驚訝妳真的大老遠到來看我。」周慧敏透露，在台上一眼看到張敏的那一刻，自己恨不得馬上走下台與對方相擁，「30多年沒見，原來無論世界怎麼變，只要在妳旁，就被妳滿滿的愛擁抱着，一如既往。」

▲周慧敏日前在溫州演出。（圖／翻攝自周慧敏IG）



發文同時，周慧敏附上多張與張敏合影，頓時勾起大批影迷心中回憶，更吸引粉絲留言「綺夢成真」、「哇！張敏耶」、「好經典的同框」、「哇哇！兩大女神同框！想起兩人合作的電影，好懷念～～」、「一個女神就算了，還雙女神……暈慘」。

張敏現年56歲，拍攝超過70部作品，過去常在周星馳的電影裡演出，代表作包括《與龍共舞》、《賭聖》、《逃學威龍》，成為無數影迷心中的電影女神。