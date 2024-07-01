遭大量檢舉！陳沂社群帳號二度被消失　無助發聲：希望看見我的冤屈

記者孟育民／台北報導

網紅陳沂31萬追蹤的臉書及IG帳號上月才遭大量檢舉被停權，帳號整個不見，所幸最後成功找回帳號。不料，今（1日）她的帳號再度被檢舉，二度消失，她稍早向《ETtoday星光雲》無奈回應：「同樣的檢舉理由，網軍對我做同樣的事，我是不是沒辦法避免這種狀況。」

▲陳沂社群帳號不到幾天又因被檢舉消失。（圖／記者湯興漢攝）

陳沂帳號因為涉及詐騙，導致被停權，需要在180內提出聲請，不讓帳號就會被永久停權，她無奈說：「有很多網友也都遇到跟我一樣的問題，網軍惡意檢舉、AI自動判定，帳號被停權然後求助無門。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她目前已經先提出申訴，如果無用會再寫信給官方求助，希望可以順利找回帳號，「希望Meta官方能看到我們的冤屈，並改善現在的環境。讓大家能自由自在的暢所欲言，不用感覺害怕。」她說相關流程有了上次經驗已經熟悉很多，但還是不免感到無助，「這種狀況會讓人人自危，不知道什麼時候還會發生！」

▲陳沂目前已提出申訴。（圖／本人提供）

陳沂先前才在SWAG直播，還原社群突消失的心路歷程，「我自己當下也感覺很麻煩，我被Ban的時候我覺得我很在乎。我最主要的工作就是使用meta平台接業配，當下第一個想法可能以後再也看不到支持我的粉絲，粉絲對我是非常重要的存在，我的人生當中一個非常重要的心靈寄託跟娛樂就消失了，十幾年的回憶也煙消雲散了。」