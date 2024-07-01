陳芳語一口氣「掰了過肩長髮」！　新造型亮相羞喊：剪斷煩惱絲

記者王靖淳／綜合報導

歌手陳芳語睽違4年推出新專輯《kiki》，日前她才PO出自己化身「美人魚」姿態現身，完美展現傲人的好身材以及小女人的性感。平時會在社群紀錄日常的她，今（1）日驚喜公開短髮新造型，貼文一出立即吸引網友朝聖按讚。

▲陳芳語平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

透過陳芳語分享的5張照片可見到，她一改以前過肩長髮造型，改以簡約且俐落的黑色短髮亮相。照片中，陳芳語的髮尾齊平，前面的瀏海剪到眉毛以上，整體形象既俏皮又不失時尚感，她身穿一件白色無袖上衣，完美展現身材曲線。陳芳語略將身體往前傾，雙手自然地交握在肚子前，對鏡頭露出溫柔且自然的笑容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳芳語把頭髮剪短。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

從其他張照片可見到，陳芳語對鏡頭隨意擺拍、變換姿勢，還不時露出俏皮的表情，她一眼眨著，臉上帶著招牌微笑，似乎對新髮型感到相當滿意。為此，她在文中寫道：「剪斷三千煩惱絲…. or 五千…. 」並在文末附上1個愛心的符號。照片曝光後，除了吸引網友按讚之外，更讓不少人紛紛留言大讚，「好美」、「超好看」。