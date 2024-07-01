啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光

記者王靖淳／綜合報導

職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」前成員少鹽（本名翁唯祐）去年向夢想娛樂要求終止經紀約，不過因雙方談不攏，所以少鹽提告爭取權益。為此，夢想娛樂今（1）日發聲明表示，「公司願意終止合約，少鹽象徵性給付168888元。公司並祝福少鹽，也希望少鹽未來能有更好的發展。」

▲少鹽付168888元跟啦啦隊Formosa Sexy達成協議終止合約。（圖／翻攝少鹽、Formosa Sexy ig）

少鹽與前經紀公司之間的合約訟爭終於告一段落，雙方經過充分溝通後達成協議。公司表示，為尊重少鹽多元發展的意願，決定終止合約，並象徵性地接受少鹽給付的168888元。公司在聲明中對少鹽表示祝福，並期望她未來能夠有更好的發展。公司強調，未來仍將繼續努力推動旗下藝人的發展，希望能獲得粉絲朋友們的持續支持。

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▲夢想娛樂聲明。（圖／翻攝自Instagram／formosasexytw）

事實上，少鹽現在是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，她在2年前和夢想娛樂公司簽經紀約，加入職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，不過卻在去年8月寄出存證信函要求終止合約。在今年4月出庭時，她被現場媒體問到「想終止經紀約是因為發展不如預期嗎」，低調點了頭默認，後來當法官得知她均月入約2萬元、簽約至今僅收入35萬元時，感到相當吃驚，因此當庭頻問頻問夢想娛樂：「為何綁著人家不放？」

【聲明全文】

近來少鹽與公司之間經紀合約訟爭,雙方經過充分溝通後已達成協議，尊重少鹽多元發展，公司願意終止合約，少鹽象徵性給付168888元。公司並祝福少鹽，也希望少鹽未來能有更好的發展。

公司自經營Formosa Sexy以來，戮力打造品牌以及成員的價值，日後也將繼續努力，希望粉絲朋友們能繼續給予Formosa Sexy以及少鹽支持。

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