ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小樂吳思賢寵粉無極限！　豪砸6位數帶粉絲出國：我全程買單

▲▼小樂吳思賢舉辦10週年同樂會。（圖／藝和創藝提供）

▲小樂吳思賢舉辦10週年同樂會。（圖／藝和創藝提供）

記者翁子涵／台北報導

「小樂」吳思賢出道10週年，一向寵粉的他，昨日（30日）自掏腰包超過6位數，在台北舉辦10週年同樂會，小樂在現場豪邁加碼，一共抽出6位幸運的歌迷，可以跟他一起出國旅行，全程費用都由小樂買單，感性的他唱到激動處哽咽的說道：「10年了，你們是我這路上最大的收穫，謝謝你們一直在我身邊，希望每一年我們都有機會像這樣聚在一起，真的很謝謝你們的陪伴與支持！」

▲▼小樂吳思賢自掏腰包和歌迷同樂。（圖／藝和創藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小樂吳思賢自掏腰包和歌迷同樂。（圖／藝和創藝提供）

▲▼小樂吳思賢舉辦10週年同樂會。（圖／藝和創藝提供）

除了小樂本人自掏腰包破6位數以外，整個活動籌備策劃超過兩個月，現場小樂獻唱經典歌曲8首歌《Lover》、《最大的缺點》、《不放手》、《Wonderful day》、《愛你剛剛好》、《放手去愛》、《依然你在》、《陪你飛》，大型KTV現場，活動間小樂也開心的跟大家分享：「其實他最喜歡收到的禮物是手寫卡片，每一封信每一張卡片都一定都會親自閱讀，也都會把大家一直放在心上。」

被問到接下來的計畫，小樂賣關子表示最近有推出了TVBS原創劇集《完全省錢戀愛手冊》主題曲〈游移在友誼的漩渦〉，7/12也會有《都市懼集》系列中的《住宿》篇演出，還有很多的全新計畫陸續籌備中，當然也會有大家最期待的全新歌曲要跟大家見面。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

推薦閱讀

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小樂吳思賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲35收視率出爐！　最高點落在「吉那、張秀卿表演」73萬人觀看
  2. 翁馨儀出國氣到當場走人！　被女兒唸爆秒認錯：我被K.O
  3. 人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了
  4. 曾莞婷接手藍心湄《女大》時段！　再度澄清並非擠掉：她有她的地位在
  5. 小樂吳思賢寵粉無極限！　豪砸6位數帶粉絲出國：我全程買單
  6. 《畢業》補習班秘戀曝光！鄭麗媛遭家長痛罵不檢點　躲教室偷哭
  7. 黃子韜、徐藝洋「疑領證結婚」衝熱搜！經紀人回應陸網酸：早晚的事
  8. Sandy爆哭！懷孕7個月腰受傷　「妹妹在哪？」1歲兒掀衣親她肚皮
  9. Burning Sun最初舉報者是他！　蒙冤受苦5年：警察想把我變強姦犯
  10. 情路坎坷！曾莞婷爆遇5渣男「抓包劈腿」　前男友下跪痛哭挽回：不吃回頭草

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366