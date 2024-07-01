小樂吳思賢寵粉無極限！　豪砸6位數帶粉絲出國：我全程買單

▲小樂吳思賢舉辦10週年同樂會。（圖／藝和創藝提供）



記者翁子涵／台北報導

「小樂」吳思賢出道10週年，一向寵粉的他，昨日（30日）自掏腰包超過6位數，在台北舉辦10週年同樂會，小樂在現場豪邁加碼，一共抽出6位幸運的歌迷，可以跟他一起出國旅行，全程費用都由小樂買單，感性的他唱到激動處哽咽的說道：「10年了，你們是我這路上最大的收穫，謝謝你們一直在我身邊，希望每一年我們都有機會像這樣聚在一起，真的很謝謝你們的陪伴與支持！」

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▲▼小樂吳思賢自掏腰包和歌迷同樂。（圖／藝和創藝提供）



除了小樂本人自掏腰包破6位數以外，整個活動籌備策劃超過兩個月，現場小樂獻唱經典歌曲8首歌《Lover》、《最大的缺點》、《不放手》、《Wonderful day》、《愛你剛剛好》、《放手去愛》、《依然你在》、《陪你飛》，大型KTV現場，活動間小樂也開心的跟大家分享：「其實他最喜歡收到的禮物是手寫卡片，每一封信每一張卡片都一定都會親自閱讀，也都會把大家一直放在心上。」

被問到接下來的計畫，小樂賣關子表示最近有推出了TVBS原創劇集《完全省錢戀愛手冊》主題曲〈游移在友誼的漩渦〉，7/12也會有《都市懼集》系列中的《住宿》篇演出，還有很多的全新計畫陸續籌備中，當然也會有大家最期待的全新歌曲要跟大家見面。