《畢業》補習班秘戀曝光！鄭麗媛遭家長痛罵不檢點　躲教室偷哭

記者吳睿慈／綜合報導

愛情韓劇《畢業》由鄭麗媛搭檔小11歲魏嘏雋，戲劇於近期正式收官，兩人的姐弟戀無預警遭曝光，八卦一發不可收拾，所幸兩人最終突破重圍，大結局魏嘏雋下跪求婚，霸氣宣示主權，網友直呼「姐弟戀太滋潤了」、「看完好想談戀愛」、「這種男友去哪找」。

▲《畢業》上演浪漫姐弟戀。（圖／Hami Video提供）



鄭麗媛與魏嘏雋秘密談起「社內戀愛」，但兩人戀情無預警遭曝光，八卦一發不可收拾，甚至傳出當年慧真就已經在勾引未成年學生李俊豪（魏嘏雋飾演）的謠言，讓原本自信滿滿的俊豪禁不住打擊，在補習班院長面前崩潰痛哭，「我好害怕...老師她一輩子累積的成就，在一夕之間崩毀。」

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兩人戀愛關係曝光後，補習班副院長看準旗下老師會覺得委屈而忿忿不平的心理，故意搧風點火，「你們不是還同居嗎？」謠言讓俊豪失去理智，在辦公室火爆對罵。

▲《畢業》結局迎來美好收官。（圖／Hami Video提供）



更可怕的是學生家長，集體衝到補習班堵慧真，質疑她的教材無法幫助學生成績進步，當慧真解釋是想培養平時缺乏的閱讀能力時，學生家長當面嗆聲，「你因為下流骯髒的私生活，懶得研究教學，也不想管理學生，就把錯都推到我們身上嗎？這麼厲害才會去勾引年輕學生嗎？」等學生家長離開才躲在教室裡偷哭的慧真讓不少網友看了心疼，「謠言真的是最可怕的武器」、「演員真的都演得太好了，故事應該要再拍長一點」。

▲魏嘏雋在《畢業》癡心守護鄭麗媛。（圖／Hami Video提供）



大結局中，鄭麗媛重拾夢想，魏嘏雋支持她的決定並下跪送上戒指求婚，他霸氣說：「我可以等妳，但我要讓大家知道妳是我的！」超甜情節助漲收視最高7.3%，榮登韓國當地無線與綜合頻道同時段冠軍寶座，觀眾表示「真的太甜了」、「一起努力完成夢想、突破困難，現實中有這種戀愛嗎」、「只能再刷一次太喜歡這種戀愛」、「過程好苦但最後好幸福」。《畢業》於Hami Video平台獨家首播，全劇已上架，前6集免費看。