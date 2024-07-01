玖壹壹健志、Mia馬爾地夫甜蜜合照！　IG大放閃：一切都好快樂

記者劉宜庭／綜合報導

陳甯亞（Mia）近日在社交平台上分享了一組與男友健志在馬爾地夫度假的甜蜜回憶。照片中，兩人不僅在美麗的海灘和陽光下享受假期，還展示小倆口私下逗趣、甜蜜的一面：「一切真的都好快樂。」

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▲健志、陳甯亞馬爾地夫甜蜜合照。（圖／翻攝自陳甯亞IG）



陳甯亞前陣子出國度假，昨（6月30日）發文回憶當時旅行的點滴，同時也曬出一系列與男友健志的合影，開心透露：「整理相簿發現有遺漏的馬爾地夫回憶，太陽沙灘大海，還有好笑的旅伴(?)，一切真的都好快樂。」

這對情侶的每一張合照都充滿了幸福感，其中一張還有健志罕見露出可愛、逗趣的表情動作，讓人感受到小倆口之間的親密無間。陳甯亞也在照片中展現甜美一面，與男友一起享受這段難忘的旅行時光，雙方互動更自然流露出彼此的默契和愛意，讓粉絲看了也忍不住為他們感到開心。

▲陳甯亞出賣健志私底下逗趣樣貌。（圖／翻攝自陳甯亞IG）

面對「麥當勞女神」海豚（徐薇涵）笑虧「怎麼覺得你們越來越像惹」，陳甯亞回應「請問是我像他還是他像我」；貼文一出，也引來大批網友留言「甜蜜蜜」、「帥哥美女聚在一起真好看」、「羨慕好想去」，在網路上掀起一陣熱議。

▲陳甯亞開心分享旅遊照片。（圖／翻攝自陳甯亞IG）