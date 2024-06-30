Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網仍酸：low掉了

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）2023年9月飛往巴黎觀看BLACKPINK Lisa的瘋馬秀，因而遭中國大陸官方軟封殺，近日漸漸回到螢光幕前，紛紛開啟各種活動試水溫，但不少網友並不買單，她29日登上知名直播網紅辛巴的頻道一起帶貨，辛巴過去曾因炫富、賣假燕窩被罰款，形象受到影響，如今Angelababy竟與他同台，被不少批評是「自降咖位」。

▲Angelababy登上炫富網紅的直播。（圖／翻攝自Angelababy微博）

Angelababy 29日登上辛巴的直播一起帶貨，販售的是鞋子，辛巴還在直播中稱讚Angelababy是他見過最隨和的藝人，不耍大牌且配合度極高。Angelababy也笑著回應「謝謝辛總誇獎」，隨後直播登上熱搜，該場直播吸引了超過100萬人觀看，直播才40多分鐘，銷售額就超過1700萬人民幣（約7600多萬台幣）。

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▲Angelababy被讚親民隨和。（圖／翻攝自微博）

Angelababy上辛巴直播的相關片段與貼文在微博上掀起熱烈討論，大陸網友似乎仍相當介懷她觀看瘋馬秀一事，對於她降咖位帶貨嗤之以鼻，紛紛留言「覺得瞬間low到了」、「能不隨和嗎？都已經被封殺了」、「她現在的狀況不隨和也不行了」、「為了復出，都被蹭爛了」、「現在淪落到要去辛巴直播間了嗎」、「能不能徹徹底底封殺？」。