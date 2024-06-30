何如芸父生前「整理離婚剪報」！　她翻出遺物淚崩：以為不關心我死活

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸和前夫在2022年正式離婚，在今年3月經歷喪夫之痛、平時會在社群記錄日常的她，昨（29）日發文坦言，在父親過世後，參加的第一個通告就是節目《花甲少年趣旅行》，同時也透露，自己之所以於節目中哭倒在KID（林柏昇）懷裡，是因為想起在整理父親遺物時，發現抽屜都是有關她的離婚剪報。

▲何如芸平時會在社群抒發心情。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸的父親在今年3月癌逝，她發文透露，原本其實有猶豫，要不要接下節目《花甲少年趣旅行》的通告邀約，並坦言當時自己還沒走出喪父之痛，「因為我還在哭。」何如芸表示，當年和前夫打官司到第3年時，父親曾勸她「我們算了，好不好？」為此，她同意父親的建議，同時也坦言：「因為他（父親）的一句話，我甘願了。」

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▲何如芸最近錄製節目《花甲少年趣旅行》。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

後來，何如芸在整理父親的遺物時發現，有個抽屜裡放滿她的離婚剪報，使她當場情緒潰堤，也因此後來錄影時會哭倒在KID（林柏昇）懷裡。何如芸透露，因為父親從未問過有關她離婚的事，所以她就以為對方不關心自己，但沒想到父親其實都知情。為此，她感慨表示：「他不提是怕我難過，可是，他的心應該比我更痛吧？」