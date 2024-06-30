謝金燕感性告別《浪姐5》！　被淘汰吐心聲：傷會好苦會過

記者王靖淳／綜合報導

女星謝金燕日前到大陸參與節目《乘風2024》（浪姐5）錄製，不過她在總決賽時沒有挑戰成功，因此無緣成團，這份12人名單也在網路上曝光，引發外界討論。為此，她也在社群發文寫下落敗的心情。

▲謝金燕日前到大陸參與節目《浪姐5》錄製。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

謝金燕認為，成功與否並不重要，重要的是從過程中獲得的一切。她寫道：「50歲的挑戰告一段落，沒有所謂的成功或失敗，都是獲得。」她強調，傷痕會痊癒、苦難會過去，但傳遞的精神與力量永存，同時也表示，真正的強大來自於內在的堅韌與自我肯定，而非外在的標籤與定義。

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▲謝金燕《浪姐5》在總決賽遭淘汰。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

謝金燕在文末感謝自己的勇敢，並以幽默的方式說明她在這趟挑戰中的成長：「這一趟我長大了，就大了3歲不能再多了。」這段話展現了她樂觀的態度，也突顯了她對自我成長的重視，同時也在文中附上4張燦笑的側拍照。文章曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，不少人紛紛寫下「姐姐辛苦了」「永遠支持妳」、「回台後好好休息」的鼓勵留言。

【謝金燕IG全文】

愛笑的自己

千言萬語也不及一個笑容

就這樣一直笑著吧

50歲的挑戰告一段落

沒有所謂的成功或失敗

都是獲得

傷會好 苦會過

但傳遞的精神與力量永存

再次自我確認

內核強大才是真正的強大

撕掉他人給你的標籤

從零開始 自己給予定義

才能成為真正的勇者

一股傻勁往前衝

這一趟我長大了

就大了3歲不能再多了

謝謝自己如此勇敢