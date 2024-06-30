ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝金燕感性告別《浪姐5》！　被淘汰吐心聲：傷會好苦會過

記者王靖淳／綜合報導

女星謝金燕日前到大陸參與節目《乘風2024》（浪姐5）錄製，不過她在總決賽時沒有挑戰成功，因此無緣成團，這份12人名單也在網路上曝光，引發外界討論。為此，她也在社群發文寫下落敗的心情。

▲謝金燕（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

▲謝金燕日前到大陸參與節目《浪姐5》錄製。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

謝金燕認為，成功與否並不重要，重要的是從過程中獲得的一切。她寫道：「50歲的挑戰告一段落，沒有所謂的成功或失敗，都是獲得。」她強調，傷痕會痊癒、苦難會過去，但傳遞的精神與力量永存，同時也表示，真正的強大來自於內在的堅韌與自我肯定，而非外在的標籤與定義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝金燕（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

▲謝金燕《浪姐5》在總決賽遭淘汰。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

謝金燕在文末感謝自己的勇敢，並以幽默的方式說明她在這趟挑戰中的成長：「這一趟我長大了，就大了3歲不能再多了。」這段話展現了她樂觀的態度，也突顯了她對自我成長的重視，同時也在文中附上4張燦笑的側拍照。文章曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，不少人紛紛寫下「姐姐辛苦了」「永遠支持妳」、「回台後好好休息」的鼓勵留言。

【謝金燕IG全文】
愛笑的自己
千言萬語也不及一個笑容
就這樣一直笑著吧
50歲的挑戰告一段落
沒有所謂的成功或失敗
都是獲得
傷會好 苦會過
但傳遞的精神與力量永存
再次自我確認
內核強大才是真正的強大
撕掉他人給你的標籤
從零開始 自己給予定義
才能成為真正的勇者
一股傻勁往前衝
這一趟我長大了
就大了3歲不能再多了
謝謝自己如此勇敢

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底

金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說8字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說8字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉　PTT一句神預言超毛

金曲獎／熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉　PTT一句神預言超毛

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

田馥甄剪斷長髮！　登台「香港音樂節」開唱…新髮型亮相：喜歡嗎

田馥甄剪斷長髮！　登台「香港音樂節」開唱…新髮型亮相：喜歡嗎

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單！草東狂奪3獎　歌王MC HotDog、歌后孫盛希

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單！草東狂奪3獎　歌王MC HotDog、歌后孫盛希

順子金曲獎唱〈回家〉翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點要回老家

順子金曲獎唱〈回家〉翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點要回老家

金曲獎／巴奈提天安門「感言消失官網」惹議！　文化部道歉還原真相

金曲獎／巴奈提天安門「感言消失官網」惹議！　文化部道歉還原真相

昔為女兒砸千萬開店！吳淡如200坪咖啡廳急脫手　不幹了關鍵原因曝光

昔為女兒砸千萬開店！吳淡如200坪咖啡廳急脫手　不幹了關鍵原因曝光

宋旻浩、P.O被爆脫單了！雙人約會「女伴陪吃飯」上演超甜餵食秀

宋旻浩、P.O被爆脫單了！雙人約會「女伴陪吃飯」上演超甜餵食秀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說8字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉　PTT一句神預言超毛

許瑋甯爆邱澤無法接受太久沒見！　甜認被寵「私下互動曝光」：很珍惜

田馥甄剪斷長髮！　登台「香港音樂節」開唱…新髮型亮相：喜歡嗎

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單！草東狂奪3獎　歌王MC HotDog、歌后孫盛希

順子金曲獎唱〈回家〉翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點要回老家

金曲獎／巴奈提天安門「感言消失官網」惹議！　文化部道歉還原真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝金燕, 乘風2024, 浪姐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「大陸第一杰倫」巡演突喊卡！山寨場門票2.5萬元「真倫粉怒了」
  2. 鍾明軒遭批大外宣首回應！「Don't fxxking care」回擊酸：又要說我收錢
  3. 被追問男友！李多慧揭對象是他　爆來台跳啦啦隊被嚇到「秘辛全說了」
  4. 「正宗華語金曲之夜」太狂！　新科歌王熱狗、天團主唱全來了
  5. 謝金燕感性告別《浪姐5》！　被淘汰吐心聲：傷會好苦會過
  6. 李一桐遭「超巨蜈蚣」襲擊鑽進衣袖！　驚悚過程全被拍認了：嚇暈
  7. 金曲獎／林俊逸無緣拿歌王星友齊打氣　「曾國城超暖1舉動」力挺！
  8. 等了941天！Lovelyz完整體再現〈Ah-Choo〉　台下粉絲哭成一片
  9. 啦啦隊女孩「被嫌老還在跳」！　壯壯霸氣發聲：40歲又怎樣
  10. 昔為女兒砸千萬開店！吳淡如200坪咖啡廳急脫手　不幹了關鍵原因曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366