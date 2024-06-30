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三上悠亞：言語會殺人！遭日網抵制親發聲：世上不要我自然會消失

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV天后三上悠亞最近捲入輿論風波，與知名帽子品牌CA4LA合作，因為「AV女優」身分引發網路抵制品牌的聲浪。她除了在近日發長文正式回應：「言語有殺人的威力……。」

▲▼三上悠亞發文。（圖／翻攝自X）

▲▼三上悠亞發文。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞代言知名帽子品牌引發輿論抵制，為此親自發聲。（圖／翻攝自X）

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三上悠亞與日本知名帽子品牌CA4LA合作，不料在日本X（前名：推特）引爆抵制品牌的言論，她被批評身為AV女優，不該出來代言商品或聯名，因為會「降低女性的地位」。而她為此曾在IG限動回應，「我希望喜歡我的人都能幸福，如果你們悲傷，我也會悲傷」。

然而三上悠亞仍正式發長文回應。她說到「我一直以來都認真做著企業給的工作，這是基於需求和供給的事，如果起用我以後沒有成績，我想企業就不會再用我，這也是一種結果不是嗎，如果這世上不再需要我，我就會自然消失。」

三上悠亞表示，自己還是AV女優的時候，並沒有要大眾認同她的公作，也沒有勸進任何人投入這個行業，也沒有想過會受到尊重。但是她認為任何工作只要認真去做，總能留下些成果，有人喜歡也會有人不喜歡，可以理解批評的聲音，「但我也有人權，也有工作的自由，我這次看到了一些極其不應該對人說的話。言語是會有殺死人的威力的」。她也在最後感謝支持自己的粉絲。

▲▼三上悠亞發文。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞發文感嘆：「言語是會有殺死人的威力的。」（圖／翻攝自X）

事實上，三上悠亞的IG追蹤人數高達368.7萬，開設自己的品牌後，吸引不少女性粉絲成為鐵粉消費者。她並非首次有聯名品牌合作，此次受到輿論砲轟，令她兩度在網路平台發聲，心情明顯受到打擊，長文超過2000萬觀看，超過千位粉絲湧入留言支持。

▲▼三上悠亞發文。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞發文超過2000萬觀看。（圖／翻攝自X）

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