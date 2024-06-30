田中麗奈秀流利中文！井浦新獲台粉應援害羞：我是大叔了

記者許逸群／台北報導

2024第26屆台北電影節今（30）日迎來壓軸海外影人，日本紀錄片名導森達也首部劇情長片《福田村事件》舉辦星光首映會，電影昨搶先在中山堂放映，600位滿場觀眾看片，主創團隊特地來台會影迷，導演森達也、製片小林三四郎、演員井浦新、田中麗奈、朝井大智齊聚亮相。

▲導演森達也（左起）、井浦新、田中麗奈、朝井大智、製片小林三四郎一同出席台北電影節《福田村事件》星光首映。（圖／記者李毓康攝）

日本女星田中麗奈多次來台，2006年拍陳以文執導電影《幻遊傳》和陳柏霖合作；2018年接演導演陳鈺杰的《盛情款待》，昨晚和觀眾打招呼時也展現流利中文說：「很榮幸這部電影可以在台灣放映，謝謝你們來，電影在日本上映過，迴響很大，可以讓台灣觀眾看到真的很高興。」獲滿場掌聲。

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▲田中麗奈秀一口流利的中文。（圖／記者李毓康攝）

田中麗奈今受訪分享昨晚和觀眾一起看片，發現某些部分觀眾笑出聲，令她頗為驚訝，「我覺得台灣觀眾發掘作品中的幽默感是強大的， 雖然題材沉重，但有時候人站得遠一點，才會發現人和人之間的荒謬，這也是在日本放映時未曾發生的。」

▲▼井浦新與朝井大智。（圖／記者李毓康攝）

被封「最可愛熟男大叔」的井浦新同樣和台灣頗有淵源，他2020年曾參與公視與日本NHK合製的迷你電視影集《路~台灣Express~》。昨晚有粉絲特製他的應援板到場支持，他害羞笑說：「我已經是50歲的大叔了，能看到有粉絲像是面對10幾20歲的偶像一樣支持我，是作為大叔的我沒有想到，非常感謝。」

森達也是日本知名紀錄片導演，《福田村事件》是他第一部劇情片，改編歷史事件。森達也表示，拍攝劇情片和紀錄片最大不同是劇組規模，「以前拍紀錄片一兩人就可以，這次工作人員100多人，對我來說是壓倒性的不同。」