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《追殺比爾》日本制服美少女栗山千明長大了　每天晚酌看動漫配酒

記者吳睿慈／綜合報導

日本女星栗山千明2003年曾在《追殺比爾》美少女殺手，穿著制服對戰鄔瑪舒曼，21年過去，她參演的《晚酌的流派》推出第三季，被譽為「女性版《孤獨的美食家》」，她表示：「非常高興能夠推出第三季，從簡單的小菜到稍微複雜的料理，美幸的晚酌也成為了我日常的參考！」希望夏天繼續與觀眾共度幸福的晚酌時光。

▲▼《追殺比爾》日本制服美少女栗山千明長大了　每天晚酌看動漫配酒。（圖／翻攝自東京電視台官方網站）

▲《晚酌的流派3》由《追殺比爾》日本制服美少女栗山千明主演。（圖／翻攝自東京電視台官方網站）
  
《晚酌的流派3》由日本女演員栗山千明飾演女主角伊澤美幸，每集都以「如何在一天結束時喝到最美味的酒」為主題，第一季於2022年播出時，美幸的喝酒方式就引起熱議，在社群上成為話題，還有許多觀眾受到美幸的影響，使用「#晩酌の流儀」標籤分享個人的晚酌經驗，點開後全都是啤酒搭配美食的照片，令人口水直流。

女主角美幸每天為了保持對啤酒的渴望，必須進行「晚酌三部曲」，首先是下午3點以後少喝水，如果提早結束工作就走路回家；若不幸工作超時，在公司裡也要活動身體，這三要件已經成為許多觀眾的「晚酌聖經」。美幸在本季對酒的熱情持續升溫，秉持著每年都要搬家一次的原則，生活再度發生變化，這次搭配晚酌的美味即將升級，購買晚餐食材的地點從超市擴展到更多采多姿的商店街，也意味著有更多新角色加入該劇。

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▲由《追殺比爾》日本制服美少女栗山千明主演。。（圖／翻攝自東京電視台官方網站）

▲栗山千明私下也很喜歡小酌。（圖／翻攝自東京電視台官方網站）
  
戲劇製作人松本拓坦言，兩年半前在寫《晚酌的流派》系列企劃書時，「完全沒想到能做到第三季。」很感謝栗山千明飾演美幸這個角色，確立了女主角的魅力。原來栗山千明現實中酒量不錯，常在拍戲收工後一個人去居酒屋喝一杯，或是回家邊看動漫、邊喝日式燒酒，因此該角色對她來說簡直是量身打造。

▲▼《追殺比爾》日本制服美少女栗山千明長大了　每天晚酌看動漫配酒。（圖／Hami Video提供）

▲《晚酌的流派》推出第三季，連戲劇製作人松本拓都沒想到。（圖／Hami Video提供）

栗山千明從過去的《追殺比爾》制服美少女殺手，到後來不論是《大奧》中陰謀詭計，還是《忍不住沉默花咲舞 2024》的職場鬥爭，她都為觀眾帶來驚喜，也證明了自己身為實力派演員的地位。《大奧》、《忍不住沉默花咲舞 2024》全劇已在Hami Video上架，《晚酌的流派3》現正於Hami Video全台獨家播出！

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栗山千明, 追殺比爾, 晚酌的流派3

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