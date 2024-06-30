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金曲獎／楊乃文無緣二封歌后忙安慰同事　鬆口下半年「唱回台北」！

記者蔡琛儀／台北報導

第35屆金曲獎落幕，楊乃文的《Flow》專輯拿下「最佳裝幀設計」、「最佳專輯製作人」兩個獎項，雖然她個人並未摘獎，但她很開心專輯製作團隊獲獎，並感謝所有支持這張專輯的人，慶功宴上楊乃文與專輯製作人陳君豪、入圍「最佳編曲人」的嘟嘟，以及JADE的另一成員AJ一起同樂。

▲▼楊乃文金曲慶功。（圖／亞神提供）

▲楊乃文個人雖沒有摘獎，但開心團隊獲得金曲肯定。（圖／亞神提供）

楊乃文這次金曲入圍8項，名單公佈後就一直呼聲很高，評審團主席陳子鴻也透露楊乃文最後僅以兩票之差無緣二度封后，她對此很豁達：「我不會覺得可惜，這就是有一群人在做決定，而這個結果就是他們的決定。」反倒是製作團隊得獎更令她開心，「其實讓我覺得最高興的是，有參與這張專輯的人都有被提到跟稱讚。」宣布製作人陳君豪獲獎時，楊乃文在台下激動到跺腳，笑稱應該是她整晚表情動作最大的時刻。

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看著身邊比她還激動和失落的同事們，楊乃文還反過來鼓勵及感謝大家，她又好氣又好笑的說：「怎麼是我在安慰你們啊？」她更打趣表示自己是「救典禮超時的人」，如果是她得獎上台，得獎感言一定很精簡，「什麼90秒，我可以撐到10秒就不錯了。」

▲▼楊乃文金曲慶功。（圖／亞神提供）

▲楊乃文宣布下半年演唱會將唱回台北。（圖／亞神提供）

此外，她也在慶功宴上宣布好消息，從去年開始就在忙著「繆斯MUSE演唱會」巡迴的她，終於鬆口透露好消息：「下半年會將『繆斯MUSE演唱會』唱回台北！」詳情近日即將公布。

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