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金曲獎／新科台語金曲歌王蘇明淵爸媽都住院 哽咽心裡柔軟處被擊破

記者葉文正／台北報導

新科金曲歌王蘇明淵是律師出身，今天得獎後表示：「我希望被高估的是音樂，不是身高，就我的經驗來看，得金曲獎後一定會紅。紅的人不一定得金曲獎，我很希望把旋律裝上翅膀，裝到你們的心裡面，我不會讓你們失望，我拿到金曲獎，就像棒球選手擊出全壘打同樣開心，感謝幫助過我的人，風潮音樂所有同事與我的家人，讓我們一起跑回本壘得分。」

▲▼ 金曲獎最佳台語男歌手獎-蘇明淵/心內烏空。（圖／記者黃克翔攝）

▲金曲獎最佳台語男歌手獎-蘇明淵/心內烏空。（圖／記者黃克翔攝）

蘇明淵在31屆金曲獎也得過台語歌王獎，他表示：「我很緊張，鬆一口氣，壓力很大，一定要找到出口，斜槓兩端我做的不錯，但做音樂賺不到錢，還能得到奬真的開心，這次專輯是從城市觀察者身分出發，去觀察都市角落，希望人們不要越陷越深。」

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▲▼ 金曲獎最佳台語男歌手獎-蘇明淵/心內烏空。（圖／記者黃克翔攝）

▲金曲獎最佳台語男歌手獎-蘇明淵/心內烏空。（圖／記者黃克翔攝）

蘇明淵也透露，「我爸媽這兩個月都住院，希望得獎的好運幫助他們恢復健康。」他提到爸爸是失智十年，食物掉到呼吸道，其他家人考慮要不要插管，但我身為長子，怎麼忍心不做任何積極行為，而讓他過世。他也過表示，經過這些事，心裡柔軟處還是被擊破，媽媽是脊椎感染做手術，相信可以互相陪伴一起一陣子

被問到底想當歌手還是繼續當律師，他笑說當然喜歡唱歌，當律師只是要有一口飯吃，也慶幸台灣是多元環境，「在我身上可以實踐這一件事。」並說之前已戒酒十個月，但得獎今天要去喝個大醉，今天要開戒，要拿獎金買錄音設備。

他的幸運物是昨天吃粽子，今天喝包種茶，還穿金色內褲，抄佛經，說服自己可以得獎。

蘇明淵4年前首度入圍金曲獎，就獲封台語歌王，讓他感動直呼「總有一天會開花結果，就像現在一樣」。其實他在創作歌手之外，還兼具律師身份，畢業於輔仁大學法律系的他，1990年代曾以藝名「蘇兒真」出道，發行過2張華語專輯，之候他轉換跑道考取律師，執業多年後以本名再次闖蕩歌壇，在創作、表演之餘仍兼顧法律工作，因此獲得「律師歌手」的稱號。

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