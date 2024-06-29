快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲獎頒獎典禮倒數1小時多，沒想到稍早傳出入圍本屆華語歌王的大陸歌手裘德、許鈞突然不出席典禮，裘德以專輯《裘德》入圍5項大獎，稍早裘德所屬的亞神音樂證實：「裘德因為私人因素，今日不克出席金曲獎。」

▲▼裘德、許鈞臨時缺席典禮。（圖／亞神提供、資料照／記者黃克翔攝）

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另一名大陸歌手許鈞以專輯《期待集》入圍本屆金曲獎包括最佳華語男歌手獎、年度專輯、最佳華語專輯、最佳作曲人等共7項大獎，先前傳出他本來已申請要來參加金曲獎，稍早也透過宣傳證實：「有其他工作相關事由，所以臨時不克出席。」令人錯愕又遺憾。

裘德今年帶著《裘德》這張專輯，再度叩關金曲獎，不僅第3度入圍歌王，也同時入圍最佳華語專輯、年度專輯、最佳演唱錄音專輯、最佳作詞人、最佳編曲人5項大獎，表現十分亮眼。其中收錄曲〈色盲〉，邀請金曲歌后徐佳瑩以feature的形式共同完成，裘德的磁性嗓音，搭配徐佳瑩的細膩歌聲，讓歌曲一推出就廣受好評。

許鈞曾參加過節目《中國好聲音2》，以創作歌曲〈自己〉打開知名度，2016年推出首張專輯《萬松嶺》，就入圍金曲獎「最佳華語專輯」及「年度專輯」，2022年則首度入圍最佳華語男歌手。事實上，〈期待集〉一曲收錄在同名專輯中，他曾坦言在推出《美夢公司》後，一度陷入迷茫與自我懷疑，《期待集》中有許多收錄曲，就是他在自我沉澱的期間所創作出來的。