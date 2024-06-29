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紅毯9帥／Marz23、舞炯恩「黑銀互打」！　高跟墊肩一踩出場成焦點

記者張筱涵／綜合報導

第35屆金曲獎在今（29日）晚盛大舉行，每位音樂人踏上紅毯成為聚光燈的焦點，男性音樂人突破以往深色西裝為主的造型，帶來很大的驚喜。

傻子與白痴

▲第35屆金曲獎星光大道，傻子與白痴（蔡維澤、鄭光良、李沂邦、徐維均）。（圖／攝影中心攝）

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▲傻子與白痴。（圖／攝影中心攝）

傻子與白痴在紅毯上展示了各自獨特的時尚風格，鄭光良閃亮黑色西裝內搭白襯衫和黑色領帶，長髮披肩增添了個性與瀟灑；徐維均選擇黑亮光澤西裝搭配黑色墨鏡，展現出酷炫和現代感；蔡維澤一身銀色閃亮西裝，搭配白襯衫和黑色細領帶，脖子上的刺青為造型增添了一份硬朗的氣質；李沂邦黑色皮夾克內是透紗襯衫，若隱若現的性感十分有型。

舞炯恩

▲第35屆金曲獎星光大道，舞炯恩。（圖／攝影中心攝）

▲舞炯恩。（圖／攝影中心攝）

舞炯恩穿著一套極具未來感的銀色禮服，設計獨特且極具創意。禮服的上半部分是無肩帶設計，一側肩部有華麗的裝飾，像是一片銀色的羽翼，非常引人注目。下半部分是高開衩設計，露出了同樣銀色的高筒靴，整體造型閃閃發光，充滿戲劇性和視覺衝擊力。

他的髮型是簡潔的銀白色短髮，與整體服裝相得益彰，增添了幾分前衛感。他佩戴了一條閃亮的項鍊，為整體造型增添了一份華麗感。站姿自信而從容，顯示出強烈的個人風格和時尚態度。這套造型無論是在設計還是配色上，都展現了他對時尚的獨特理解和勇於嘗試的精神。

王ADEN

▲第35屆金曲獎星光大道，王ADEN。（圖／攝影中心攝）

▲王ADEN。（圖／攝影中心攝）

王ADEN穿著一套全白的西裝，整體造型簡潔而俐落，外套內什麼都沒穿露出結石胸肌，性感大膽的造型選搭銀色項鍊再添華麗，鞋子部分則選擇黑白相間的皮鞋，整體造型的對比度和視覺效果上升。

Marz23

▲第35屆金曲獎星光大道，Marz23。（圖／攝影中心攝）

▲Marz23。（圖／攝影中心攝）

Marz23整體造型充滿了前衛和朋克風格，上衣是寬大翻領和束腰設計，並在腰部和袖子上有著繫帶裝飾，增添了層次感和獨特性，褲子選擇寬鬆版的黑色長褲，鞋子上還有銀色尖刺，增添了一份威嚴和戲劇性，與整體朋克風格完美契合。不只如此，髮型更是獨特鮮明，前額的金色挑染與黑色的頭髮形成強烈對比，為整體造型增添了一份叛逆和不羈的氣質。

鳳小岳

▲第35屆金曲獎星光大道，鳳小岳。（圖／攝影中心攝）

▲鳳小岳。（圖／攝影中心攝）

鳳小岳一身深紅色印花西裝，領帶雖在色系和圖案相似，但長擺的設計，增添了一絲不羈氣息，鞋子選擇了一雙具有設計感的深色皮鞋，鞋面上的細節設計與整體造型相得益彰。

ØZI

▲第35屆金曲獎星光大道，ØZI、張家誠。（圖／攝影中心攝）▲第35屆金曲獎星光大道，ØZI、張家誠。（圖／攝影中心攝）

▲ØZI（右）。（圖／攝影中心攝）

ØZI穿著深V到肚臍的西裝外套，沒有內搭襯衫而選擇多條不同長度的項鍊增添個性風格，在那之下是結實胸膛，一踏上紅毯就讓現場歌迷們尖叫連連。

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