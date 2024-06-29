紅毯5美／楊乃文殺出一條酷美風！　舞思愛「美肩蠻腰全亮點」獲網狂讚

記者張筱涵／綜合報導

第35屆金曲獎在今（29日）晚盛大舉行，每位音樂人踏上紅毯成為聚光燈的焦點，今年以主持人陳明珠挖背打頭陣，各音樂人也是穿上特殊剪裁的禮服登上紅毯。

陳明珠

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳明珠。（圖／攝影中心攝）



陳明珠的連身紅色禮服，正面看過去是綁脖和露出美麗鎖骨的剪裁造型，一轉背面則是大膽的挖背設計，光滑白皙的美背和纖細腰身一覽無遺。

大象體操 張凱婷

▲張凱婷（中）。（圖／攝影中心攝）

張凱婷穿著一件藍紫色的長禮服，禮服設計具有交叉的領口和腰部的挖空剪裁，展現出優美身材，髮型則選擇以前短後長的層次增添獨特風格，給人一種俏皮而優雅的感覺。

告五人 犬青

▲犬青（中）。（圖／攝影中心攝）



犬青穿著平口短禮服，設計簡潔而優雅，展現出修長腿部線條，配件部分選搭閃亮項鍊耳環和金色腳踝帶的跟鞋，為整體造型增添華麗感，整體造型典雅大方，氣質非凡。

舞思愛

▲舞思愛。（圖／攝影中心攝）



舞思愛穿著一件黑色的長禮服，整體造型高雅且充滿戲劇性。這件禮服採用不對稱設計，一側有一條長袖，而另一側則是露肩設計，增加了整體造型的獨特性和層次感。胸前的剪裁設計巧妙，展現出她優美的鎖骨和肩部線條。

Jocelyn 9.4.0



▲Jocelyn 9.4.0。（圖／攝影中心攝）

Jocelyn 9.4.0穿著一件淺卡其色的長禮服，整體造型優雅且充滿魅力。這件禮服的設計獨特，胸前和腰部有交叉和挖空的設計，巧妙地展現了她的身材曲線，增添了幾分性感和時尚感，波浪長髮染上一頭金棕色，整體造型簡潔而不失華麗，完美地展現了她的時尚品味和優雅氣質。

楊乃文

▲楊乃文。（圖／攝影中心攝）

楊乃文一套黑色的西裝，整體造型簡潔且充滿中性魅力。西裝上衣剪裁合身，搭配白色襯衫和黑色領帶，展現出正式而幹練的風格，配飾選擇一枚簡單的胸針，為整體造型增添了一點點亮點，而不會過於繁複。妝容淡雅自然地突顯了她的五官，臉上帶著自信的微笑，顯示出她對這套造型的滿意和自信。整體造型既有正式感，又不失個性和時尚感，完美地展示了她的獨特魅力。