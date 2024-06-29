記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名運動員許載有「籃球總統」之稱，他的兒子許訓和許雄繼承衣缽，同樣在籃球界有著亮眼表現。怎料，大兒子許雄近日爆出私生活不檢點，2次叫女伴墮胎，且該女伴被挖出是在聲色場所工作，與曾經威脅李善均的女室長為同個工作地點，引發各界譁然，對此，他29日首度發聲，強調此事與李善均事件無關，很抱歉打擾到其家屬們。

▲球星許雄遭爆讓前女友2度墮胎，動完手術之後還硬上。（圖／翻攝自許雄IG）



許雄現年30歲，效力於KBL釜山KCC宙斯盾，擁有帥氣外貌、高挑身材，經常跟著父親出演節目，在體壇、演藝圈都有高知名度，怎料，近日遭一名女子A指控始亂終棄，兩人在2018年到2021年間交往，這期間卻2度讓女生墮胎，其中一次女友甚至已經懷胎22週，還是拿掉了小孩。

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由於他都用「想結婚」拖延兩人的關係，但最終還是沒給出交代，引起A女不滿，2021年5月向他威脅3億元，否則就對外爆料兩人的關係，許雄安撫女友無效，渣男行為直到近日曝光，A女向媒體哭訴：「第一次墮胎的時候大概是22週，比起身體的痛苦，我精神方面更痛苦，因為已經聽得到小孩的心跳聲了。」

▲許雄因有個運動員爸爸許載，在韓知名度非常高。（圖／翻攝自許雄IG）



許雄並未告知父母「搞大女友肚子」一事，甚至在墮胎後還是持續要求性關係，A女透露，「第二次懷孕是暫時分手的狀態，他強制發生關係然後就再次懷孕了，那次受到太大衝擊開始接受精神科治療。」許雄讓前女友2次墮胎，引起各界震驚。

然而，A女身份竟扯出案外案，媒體《Money Today》報導，A女其實是在聲色場所工作，且她的工作場合與曾經威脅李善均的女室長同一處，A女甚至被該媒體指為是當時遭到警方調查涉嫌染毒的其中一女。

▲▼許雄向已故李善均以及其家人道歉。（圖／翻攝自許雄IG、CFP）



許雄桃色風波竟扯出已故李善均，在韓鬧得沸沸揚揚，對此，他29日透過法律代理人發聲，強調A女主張的內容不是事實，已經向警局提出遭威脅、勒索、跟蹤等罪名提告A女，「很抱歉這幾天因為我的事情讓全國民眾與粉絲擔心了，對方主張的事情與事實不符，因此正在積極接受相關調查機關的協助調查」。

許雄聲明裡特別向已故李善均的家屬致歉，「最後，與本案件無關，卻因為我而被提及的李善均以及其家屬，想向愛護已故之人的粉絲與其經紀公司說聲抱歉。」