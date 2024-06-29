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金曲獎／鄭華娟得特別貢獻「老公上台眼眶紅了」！　哽咽：我仍然很傷心

記者田暐瑋／綜合報導

資深音樂人鄭華娟曾創作出陶晶瑩〈太委屈〉、江蕙〈遙遠的等待〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、萬芳〈孩子氣〉等知名歌曲，今年3月卻辭世，引來外界不捨，獲頒今年金曲特別貢獻獎，老公和大哥特地從德國趕回台灣出席典禮，講到已故太太，鄭華娟老公一度哽咽泛淚，令全場鼻酸。

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▲▼第35屆金曲獎，特別貢獻獎，獻獎人桂鳴玉。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼第35屆金曲獎，特別貢獻獎，鄭華娟大哥、先生。（圖／翻攝自LINE TV）

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▲第35屆金曲獎，特別貢獻獎，鄭華娟大哥、先生。（圖／翻攝自LINE TV）

鄭華娟的老公Michael特地從德國回台，接過金曲獎座時，眼眶泛淚，致詞時更一度哽咽：「我仍然很傷心，也很想念她，如你們所有人都一樣，今晚華娟在我們心中，我們要記得她，謝謝。」此外，鄭華娟的大哥也哽咽說：「我妹妹在過去40年為國台語歌曲創作了這麼多的歌曲，是我都不了解的，我非常感謝各位，也感謝我妹妹，謝謝。」

鄭華娟為台灣知名歌手、詞曲創作人，她與丈夫Michael結婚後，便遠嫁至德國，近乎淡出演藝圈。她曾創作過許多膾炙人口的歌曲，包括陶晶瑩〈太委屈〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、江蕙〈落雨的暗瞑〉等，其中她與慎芝合作的〈情字這條路〉更是位女性創作人樹立了尊嚴，當時女性普遍受到社會壓抑，她以自身的作品推動了社會的改變。唱作俱佳的她，不僅在音樂領域成就斐然，自1988年以來還出版了數十本書，展現了她在文學方面的才華。

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