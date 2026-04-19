黃偉晉拉炮誤炸楊銘威臉！「危險畫面全播出」親上火線道歉還原始末

記者孟育民／台北報導

TVBS實境節目《明星製作公司》日前舉辦粉絲見面會，未料在籌備過程中發生意外插曲。黃偉晉在處理拉炮道具時，不慎將炮口朝向楊銘威，意外引爆後擊中對方臉部，畫面曝光後引發網友熱議，有人稱讚楊銘威反應冷靜，也有網友直言過程相當危險。黃偉晉事發當下已第一時間向楊銘威致歉，所幸對方並無大礙，僅臉部輕微瘀青，仍能輕鬆應對。不過隨著影片在網路上流傳，外界質疑聲浪擴大，黃偉晉也再度發文說明並道歉。

▲黃偉晉失誤拉炮射到楊銘威。（圖／翻攝自TVBS）

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他強調，當時兩人是在準備拍攝用的道具，並非玩鬧情況，「我們是在拆拉炮外層的塑膠套，為了拍攝時方便使用。」他解釋，畫面中轉動拉炮的動作，是嘗試以旋轉方式將外層塑膠套拆除，且先前已成功一次，因此才嘗試第二次，沒想到會意外觸發爆炸。

▲黃偉晉當下就非常自責，頻頻向楊銘威道歉。（圖／翻攝自TVBS）

黃偉晉坦言，自己對於拉炮的安全機制缺乏警覺，「不知道轉這麼一小下就會引爆，沒有這樣的危機意識，是我的錯。」他也強調，絕無惡整或開玩笑之意，進一步透露，事發後一整天都不斷關心楊銘威的狀況，即使對方表示無大礙，自己仍相當自責，擔心是否會有延後不適的情況發生，「那天到晚上拍後訪時，確認銘威狀況OK，氣氛才稍微放鬆。」甚至連慶功聚會期間，仍持續向對方道歉。最後，黃偉晉再次為此次失誤表達最深歉意，也表示對楊銘威的關心與重視，「我愛楊銘威。」