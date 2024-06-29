黃山料稱「能抵擋家暴是適合對象」遭砲轟！發聲解釋背後原意： 表達能力欠佳

記者孟育民／台北報導

暢銷知名作家黃山料曾蟬聯三年誠品暢銷冠軍，他平時經常在社群上分享心靈雞湯，網路上的評價兩極。日前，他前往馬來西亞參加記者會，在記者會上提到了尋找合適對象的標準，「假如有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象。」此話遭網友怒批「不妥當的舉例」、「在鼓勵忍受家暴嗎？」。對此，他也親自解釋此段話的原意，並強調：「家庭暴力是錯誤的，這是我堅持的立場。」

▲黃山料在大馬記者會的言論引發關注。（圖／翻攝自美到沒朋友臉書）

黃山料對於訪問片段掀起熱議，表示不論是剪輯造成的誤會，或是表達不完整造成大家誤解，認爲是自己表達的不夠清楚，他也解釋先前說「能抵制家暴就是適合的對象」的意思，「不需要去追求一段大眾認為完美、健康的感情，因為愛情是很主觀的事情，對方的缺點，如果你能與之共處、抗衡，那就是屬於你們這段關係的平衡點。」

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▲ 黃山料發聲解釋。（圖／資料照／記者鄭遠龍攝）

他說無意造成任何在家暴中受苦的讀者難過，「我的表達能力欠佳、語意不完整、文字造詣仍有不足，我會好好改進，避免未來造成任何人的傷害。」他最後再次強調，家庭暴力是錯誤的，自己是百分之百反對。



