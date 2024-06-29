金曲獎／第一人穿肚兜走紅毯！她裙子高衩「開到直逼腿根」鉛筆腿被看光

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭擋主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。目前登上紅毯的是入圍演奏類最佳專輯獎的一行人，邱群、黃緊雋、達卡鬧、黃威、黃韻叡、黃煜程、胡哲睿、曹昌玄和盧品穎。

▲走在紅毯最右側的女性入圍者穿超辣！（圖／翻攝自LINE TV）



[廣告]請繼續往下閱讀...

►更多【第35屆金曲獎】相關新聞

其中格外引起討論的是，走在紅毯最右側的女性入圍者，大膽穿上綠色肚兜登上星光大道，腰際兩側挖空，若隱若現出纖細腰身，罩衫和裙子的顏色相呼應，紫色裙子正面開高衩直逼大腿根部，隨著走路步伐露出鉛筆腿。

▲▼走在紅毯最右側的女性入圍者是目前紅毯第一人穿肚兜登場。（圖／翻攝自LINE TV、攝影中心）



事實上，這是陳明珠與黃偉晉二度搭擋主持星光大道。陳明珠的口條與台風一直都備受肯定，去年四聲道切換自如的她日前表示，將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。

熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務則是要比去年更好，和陳明珠的分工合作也已相當熟悉，讓好默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家。

《美麗的灣》是「笑琴Chill Qin」的第三張錄音專輯，10首歌曲結合了南島音樂、原住民部落古調及南北管等多樣化的元素，呈現出海島文化的「包容」。他們過去曾以專輯《萬象》，入圍了第33屆金曲獎演奏類最佳專輯獎，今年則是他們首度獲獎。

