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陳沂逆風談寵物店事件！　指2F「本就有不同意權」喊：看證據說話

記者劉宛欣／綜合報導

台北市內湖區一名寵物店老闆因2樓鄰居不同意，遲遲無法進行營業登記，已經砸了數百萬裝潢的他，最終扛不過經濟壓力，於26日輕生，然而目前家屬和2樓住戶雙方各執一詞，引發各界討論。經常評論時事的網紅陳沂，這次逆風發言，認為2樓屋主本就有權不同意，呼籲各界「如果真的有證據，再罵也不遲」。

外送稿用▲陳沂逆風發文。（圖／翻攝自陳沂Instagram）

▲陳沂逆風發文。（圖／翻攝自陳沂Instagram）

陳沂28日在Threads上發文，分享了對這次寵物店老闆輕生事件的看法，直言「二樓屋主本來就有不同意權」，並指出「目前可以確定的只有：二樓從頭到尾都不同意一樓開設寵物店！」她認為寵物店沒有取得同意書，就自行砸幾百萬裝潢，如今拿不到同意書，不能怪二樓屋主。

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寵物店方面指控稱二樓提出條件，只要幫二樓修陽台，就願意簽同意書，然而修完二樓仍反悔，陳沂認為這個說法沒有證據，只是「空口說白話」，如果屬實應該有訊息、書面內容、匯款紀錄、收據為證，直言「十萬不是小錢，在需要同意書的情況下，做事不可能如此粗糙，什麼都沒有。儘管人走了是一件憾事，但希望各位能看證據說話，不要讓其他無辜的人受委屈。

外送稿用▲陳沂逆風發文。（圖／翻攝自陳沂Instagram）

▲陳沂認為不能空口說白話。（圖／翻攝自陳沂Threads）

對於網路上幾乎一面倒的支持寵物店，陳沂逆風表示「如果真的有證據，再罵也不遲，不然看風向霸凌人，難道就是你們口中的正義？」該篇發文果不其然馬上引發網友出征，有人諷刺她「故意被炎上」，陳沂也不甘示弱地反擊「一直以來要的是就事論事，多少證據說多少話」。

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