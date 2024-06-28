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徐凱希遭酸民嗆「快變高齡產婦」！　火大反擊：過好你自己

記者王靖淳／綜合報導

女星徐凱希是節目《天才衝衝衝》的主持人，平時除了會在社群記錄生活之外，也有經營YouTube頻道分享日常，不過最近卻有網友跑到影片下留言，開酸她快變高齡產婦。為此，徐凱希事後也回覆該網友，同時也在社群公開彼此的留言內容。

▲徐凱希（圖／翻攝自Facebook／徐凱希Cathy）

▲徐凱希平時會在社群紀錄生活。（圖／翻攝自Facebook／徐凱希Cathy）

徐凱希最近上傳一支名為「大家敲碗已久的新家開箱來惹」的影片，正式介紹新家的格局以及設計的理念，同時也坦言，從小的夢想就是想要一間屬於自己的家，後來考量到爸媽年紀大，不太方便住在公寓，所以就決定買下有電梯的房子，因此新家其實算是孝親房。影片曝光後，吸引不少人朝聖按讚，不過卻出現一名網友留言要徐凱希的思想不要太牛，希望她生些小孩來拯救台灣的生育率。

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▲徐凱希（圖／翻攝自Facebook／徐凱希Cathy）

▲徐凱希回覆酸民的留言。（圖／翻攝自Facebook／徐凱希Cathy）

透過徐凱希在社群限動公開的截圖內容可見到，對方留言寫道「鴨子變天鵝，快要高齡產婦了，該生幾個小孩救救台灣學校，思想不要太牛。」為此，徐凱希認為想做什麼事，都是她可以決定的，會對自己的人生負責，因此她留言要對方過好自己的人生，同時也忍不住開嗆：「是誰告訴你人生一定要生小孩？我想做什麼，我自己可以決定。」

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