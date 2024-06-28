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朴寶劍卸明星光環！《我是加百列》歐洲當平凡人　療癒日常超催淚

記者吳睿慈／綜合報導

你相信有平行時空嗎？Disney+所推出的實境真人秀《我是加百列》，帶領大明星們體驗不同人生，他們被丟到陌生的國度，在沒有人認識他們是誰的狀況下，以另一個身份展開新生活。節目首集由朴寶劍打頭陣登場，前往愛爾蘭首都都柏林當個平凡人，卸下明星光環的他們，在家庭、朋友和工作等生活各方面形成深厚的關係，為觀眾帶來滿滿感動、笑聲、新的挑戰，節目已於21日在Disney+上線跟播。

▲《我是加百列》朴寶劍卸下明星光環，前往都柏林當平凡人。（圖／Disney+提供）

▲《我是加百列》朴寶劍卸下明星光環，前往都柏林當平凡人。（圖／Disney+提供）

《我是加百列》找來大明星朴寶劍、朴明秀、廉蕙蘭、池昌旭等人，透過AI演算法幫他們設計72小時的專屬新身份，離開熟悉的韓國，以另一個名字過著「另一個人的真實生活」，必須與新家人、新同事相處，更將設法融入異國新環境。

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第一集登場的主角為朴寶劍，他被製作單位問及「如果你不是以朴寶劍的人生活著的話你覺得自己會過著怎樣的人生」，淚點瞬間被打開，他紅著眼眶感性回答：「我想我應該不會是名演員，但應該也能時時刻刻幸福地生活著吧。」他透過節目拋下明星身份，獨自帶著行李前往愛爾蘭首都都柏林。

▲▼朴寶劍歐洲當平凡人　療癒日常超催淚。（圖／Disney+提供）

▲▼朴寶劍新身份是一名合唱團團長指揮家。（圖／Disney+提供）

▲▼朴寶劍卸明星光環！《我是加百列》歐洲當平凡人　療癒日常超催淚。（圖／Disney+提供）

神奇的是，朴寶劍身為韓流男神，抵達都柏林沒有被認出來，他收到神秘的包裹前往住處，踏入看起來陌生，卻是自己新身份的房間裡，書櫃滿滿樂譜、吉他Pick還有指揮家的裝飾品，以及合唱團的訊息，從線索得知新身份是名音樂家。

房間裡還留下新身份的手機，上面寫著待辦事項，朴寶劍必須照著手機裡的人物生活，與新朋友見面還有其家人見面，最後才得知原來他是合唱團指揮家盧里，且2天後在街頭有演出。眼前的景象雖然讓他感到很崩潰，朴寶劍數度表示「從來沒有這種情緒過」，但他很快地融入合唱團。

▲▼朴寶劍卸明星光環！《我是加百列》歐洲當平凡人　療癒日常超催淚。（圖／Disney+提供）

▲《我是加百列》還有廉惠蘭加盟參演。（圖／Disney+提供）

▲《我是加百列》還有加盟參演。（圖／Disney+提供）

▲《我是加百列》還有池昌旭加盟參演。（圖／Disney+提供）

萬幸的是，朴寶劍本身熱愛音樂、擔任過畢業公演的音樂總監，站在眾多團員面前，他給出專業建議，甚至在合唱團成員的美妙歌聲中，被感動到流下眼淚，透過《我是加百列》體會不同人生，看完讓你更認識另一個朴寶劍，療癒自我、感動觀眾。

▲《我是加百列》在Disney+熱播中。（圖／Disney+提供）

▲《我是加百列》在Disney+熱播中。（圖／Disney+提供）

《我是加百列》由經典綜藝《無限挑戰》、《玩什麼好呢》的大牌製作人金泰浩與《驚人的星期六》製作人李泰京合作打造， 請來Gabee擔任主持人， 結合時下最夯的AI話題。邀請到男神池昌旭、朴寶劍與演技派廉惠蘭、主持人朴明洙等人體驗永生難忘的72小時，Disney+自21日起與韓同步上線。

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朴寶劍, 我是加百列, 朴明秀, 廉蕙蘭, 池昌旭

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