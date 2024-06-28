隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後育有兩個兒子、一個女兒，即便工作忙碌，仍盡可能親力親為孩子們的大小事。繼日前曝光女兒房間一隅，她27日在Instagram限時動態分享完整內部照，充滿了童趣和溫馨的氛圍。

▲隋棠分享女兒房間的溫馨內部照。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



隋棠女兒Lucy的房間雖然只有2.5坪，但處處可見小巧思。色調主要以柔和的粉色和白色為主，房間的中央是一張上下鋪床，上鋪有護欄和一個可愛的裝飾掛旗，讓整個床鋪區域顯得既安全又可愛。樓梯設計成寬大平穩的階梯，方便孩子上下床。

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▲隋棠女兒的房間雖然只有2.5坪，但處處可見小巧思。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



仔細看，上鋪牆壁裝飾有幾幅小畫框和鏡子，這些裝飾品雖小但精緻，為房間增添了藝術感；另一邊的牆上掛有白色的開放式櫃子，每層都擺放了不同的可愛擺飾。

▲隋棠女兒的書桌簡潔又實用。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



走下床鋪後，可以看到隋棠擺了一個大型的綠色盆栽，葉片寬大茂盛，為房間增添了生機與自然氣息。花盆的設計簡約，與房間整體風格協調一致。

▲▼Lucy是隋棠的女兒。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



書桌區域，明顯可見架子最上層擺放了一個寫著「Lucy」的名牌，顯見這間房間的小主人是誰；桌面上鋪有一張淺灰色的桌墊和一些學習用品，還放了一張人體工學椅，整體布置簡潔又實用。