ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巴黎奧運／拳擊選手甘家葳拼減重「吃飯也在訓練」！秀冰塊腹肌女星看呆

記者孟育民／台北報導

再過一個月不到，2024巴黎奧運即將登場，《奧運Now英雄》27日播出的節目中訪問今年第一次踏上奧運舞台的拳擊手甘家葳，主持人小8特地拜師學藝拳擊的基本動作，沒想到才練習不到半小時就已經滿身大汗，因為不斷被要求核心出力，小8笑說依照這樣練習強度，拳擊手應該都擁有16塊腹肌，並現場起鬨甘家葳秀腹肌，沒想到衣服一脫讓小8驚呼根本是「冰塊腹肌，跟迷宮一樣，線條十分迷人。」

▲▼巴黎奧運拳擊選手甘家葳秀「冰塊腹肌」。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

▲甘家葳秀「冰塊腹肌」，讓小8吃驚。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

但這樣的冰塊腹肌除了高強度訓練外，甘家葳也積極減重，因為巴黎奧運拳擊改制，將75公斤級合併為71公斤，甘家葳說：「我家都是易胖體質，因此減重十分辛苦，我連吃飯都在訓練，因為不能嘴饞就亂吃，有時候晚上超級餓，睡覺時都會餓到翻來覆去。」小8笑說他划龍舟時也是體力消耗很大，每次都會想比賽完要吃什麼大快朵頤，不過通常比賽完後，那些東西也不重要了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巴黎奧運拳擊選手甘家葳秀「冰塊腹肌」。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

▲甘家葳每天苦練，也在努力減重。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

去年杭州亞運時甘家葳浴血奮戰打到眼角流血的畫面令人印象深刻，小8好奇比賽過程中被對手打中頭部到底是什麼感覺，是否如同電影般是眼前一片白茫茫後昏迷，甘家葳說:：「其實眼前是一片黑，但通常我只會讓自己暈一秒，就要立刻跳離那個狀態，才能繼續比賽，而且比賽時即使腎上腺素上升也要控制讓自己情緒不要太多起伏，讓所有情緒都保持在穩定的狀態。」

▲▼巴黎奧運拳擊選手甘家葳秀「冰塊腹肌」。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

▲甘家葳分享比賽時的心路歷程。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

在《奧運Now英雄》中甘家葳被問到若是心儀的女生是否也會需要打拳擊？甘家葳連忙搖頭說：「不用，太辛苦了！」但他也十分老實的透露在比賽時遇到過很喜歡的女拳手，不過僅只於「欣賞」。正在積極備戰奧運的他也難得跟小8玩起敏捷度遊戲，甚至主動跟小8搞笑比誰鬼臉做的醜，展現擂台下活潑的一面。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

Bruno Mars「預售即秒殺」高雄5萬票被搶光！　主辦緊急宣布加場

Bruno Mars「預售即秒殺」高雄5萬票被搶光！　主辦緊急宣布加場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

巴黎奧運, 拳擊選手, 甘家葳, 冰塊腹肌, 奧運

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 螢幕CP扛壓力！李子森、杜忻恬錄影「空檔奔醫院打8針」喉嚨消腫繼續唱
  2. 夏宇禾長灘島「解放比基尼」！　炸出渾圓雙球激辣
  3. 巴黎奧運／拳擊選手甘家葳拼減重「吃飯也在訓練」！秀冰塊腹肌女星看呆
  4. 林柏宏到機場「發現忘帶護照」被經紀人罵！　帶師弟見世面：記者善良又溫柔
  5. 訪問／人氣日團被機場「拉到小房間」　美國海關突拿紙故事超展開
  6. 《哈利波特》影集敲定導演！J.K羅琳親監督　確定「採用全新卡司」
  7. 張學友無預警推出新歌！「作曲人是謝霆鋒」
  8. Yuri爆有意出走樂天！突脫口「找不到理由留下」　未來動向經紀人回應了
  9. 糗！丁噹唱一半「歌迷竟當眾睡著」　還差點跌下椅子
  10. 北影頒獎嘉賓全公開！柯佳嬿、謝欣穎同場　林心如、許瑋甯力挺助陣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366