巴黎奧運／拳擊選手甘家葳拼減重「吃飯也在訓練」！秀冰塊腹肌女星看呆

記者孟育民／台北報導

再過一個月不到，2024巴黎奧運即將登場，《奧運Now英雄》27日播出的節目中訪問今年第一次踏上奧運舞台的拳擊手甘家葳，主持人小8特地拜師學藝拳擊的基本動作，沒想到才練習不到半小時就已經滿身大汗，因為不斷被要求核心出力，小8笑說依照這樣練習強度，拳擊手應該都擁有16塊腹肌，並現場起鬨甘家葳秀腹肌，沒想到衣服一脫讓小8驚呼根本是「冰塊腹肌，跟迷宮一樣，線條十分迷人。」

▲甘家葳秀「冰塊腹肌」，讓小8吃驚。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

但這樣的冰塊腹肌除了高強度訓練外，甘家葳也積極減重，因為巴黎奧運拳擊改制，將75公斤級合併為71公斤，甘家葳說：「我家都是易胖體質，因此減重十分辛苦，我連吃飯都在訓練，因為不能嘴饞就亂吃，有時候晚上超級餓，睡覺時都會餓到翻來覆去。」小8笑說他划龍舟時也是體力消耗很大，每次都會想比賽完要吃什麼大快朵頤，不過通常比賽完後，那些東西也不重要了。

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▲甘家葳每天苦練，也在努力減重。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

去年杭州亞運時甘家葳浴血奮戰打到眼角流血的畫面令人印象深刻，小8好奇比賽過程中被對手打中頭部到底是什麼感覺，是否如同電影般是眼前一片白茫茫後昏迷，甘家葳說:：「其實眼前是一片黑，但通常我只會讓自己暈一秒，就要立刻跳離那個狀態，才能繼續比賽，而且比賽時即使腎上腺素上升也要控制讓自己情緒不要太多起伏，讓所有情緒都保持在穩定的狀態。」

▲甘家葳分享比賽時的心路歷程。（圖／Nownews《奧運Now英雄》提供）

在《奧運Now英雄》中甘家葳被問到若是心儀的女生是否也會需要打拳擊？甘家葳連忙搖頭說：「不用，太辛苦了！」但他也十分老實的透露在比賽時遇到過很喜歡的女拳手，不過僅只於「欣賞」。正在積極備戰奧運的他也難得跟小8玩起敏捷度遊戲，甚至主動跟小8搞笑比誰鬼臉做的醜，展現擂台下活潑的一面。

