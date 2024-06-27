北影頒獎嘉賓全公開！柯佳嬿、謝欣穎同場　林心如、許瑋甯力挺助陣

記者蕭采薇／台北報導

2024年台北電影節頒獎典禮將於7月6日舉行，27日公布第二波頒獎嘉賓名單，金馬影后楊貴媚將頒發卓越貢獻獎給手繪電影看板畫師顏振發，評審團主席陳果聯手北影影后、也是本屆評審之一的許瑋甯共同揭曉百萬首獎。

▲北影影后、也是本屆評審之一的許瑋甯，將揭曉百萬首獎。（圖／台北電影節提供）

除了先前公開的頒獎人外，另揭曉16位華麗頒獎陣容，人氣新星組合蔡凡熙與陳姸霏將頒發最佳造型設計與美術設計，近期都參與動畫片配音的鍾欣凌和Lulu 黃路梓茵會一起公布傑出技術及最佳動畫片得主，上屆非常演員薛仕凌將和曾以《命運化妝師》獲得北影影后的謝欣穎一起頒發最佳剪輯及最佳紀錄片。

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▲謝欣穎將頒發最佳剪輯及最佳紀錄片。（圖／台北電影節提供）

北影影后謝盈萱將在舞臺上重聚影集《人選之人》的銀幕情人鍾瑶共同頒發最佳編劇，最佳導演則由本屆非常演員柯佳嬿及開幕片《乒乓男孩》女主角徐若瑄一起揭曉，最佳男主角獎將由去年最佳男配角得主傅孟柏，搭檔曾合作《最後的詩句》、並以《陽光普照》入圍金馬女配角獎的温貞菱聯手公布。

▲▼ 最佳導演由柯佳嬿及開幕片《乒乓男孩》女主角徐若瑄一起揭曉。（圖／台北電影節提供）

備受注目最佳劇情長片獎項，則將由曾以《聽說》獲得北影影后，今年也憑《小曉》入圍女配角獎的陳意涵攜手非常新人評選評審林心如一道宣布。超豪華陣容，希望共同打造讓觀眾與入圍者都能留下難忘的回憶與榮耀。

▲最佳劇情長片獎項，將由陳意涵、林心如一同宣布。（圖／台北電影節提供）

台北電影節頒獎典禮過去都有邀請演員為入圍名單配音的慣例，2021、2022由孫可芳擔任重任，今年則邀請到程予希擔下重責大任。她特別提到，當年因為被選為非常新人，開始接觸「林克雷特聲音系統」的表演訓練，後來持續上了兩年之久，希望持續透過聲音表演，為影視圈服務。

▲程予希為了讓配音成果原本，忌口一個月。（圖／台北電影節提供）



程予希表示：「聲音容易被壓力或是情緒給限制，像是激動生氣大哭聲音容易卡住，但是透過聲音課就能學會如何放鬆。」這回配音前夕，她忌口近一個月，炸的、辣的，咖啡全都不敢碰，甚至連公司辦派對她都只看不吃，就怕影響聲音表現。不料配音前三週突然重感冒，不但鼻涕狂流、鼻音很重，還有點沙啞的，讓她緊急連看兩個醫生才讓聲音得以痊癒。

▲最佳劇情長片獎項，將由陳意涵、林心如一同宣布。（圖／台北電影節提供）