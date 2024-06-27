邱澤差點要組男團出道！　同團成員竟是「超大咖金曲歌王」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲台語歌王陳建瑋與艾怡良因去年金曲獎上的一段插曲，意外促成兩人合作歌曲〈成見〉，MV由億萬票房導演殷振豪執導，並邀請到台北電影節影帝邱澤擔綱男主角，全程以日文演出，攜手在台灣發展的日本實力派演員田中千繪，讓陳建瑋開心直呼：「美夢成真！」

▲邱澤、田中千繪出演〈成見〉MV。（圖／索尼提供）

邱澤表示，這次答應出演〈成見〉MV男主角，全是因為與陳建瑋的好交情，原來兩人在20年前同為唱片公司的製作助理，一度被公司組成男子團體出片的兩人，雖然當時沒有正式出道，但曾共患難的革命情感，依然延續至今，也讓邱澤收到邀約就一口答應，也說：「很開心能出演建瑋的作品，也很開心能再次和振豪導演合作，這兩件事情讓我很享受一整天的拍攝。」

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〈成見〉MV劇情設定男女主角是公司的上下屬關係，邱澤飾演工作表現不上不下的科長，任何事都不如意，而田中千繪則飾演做事果決的高階主管，卻無法處理與男主角之間複雜的感情。導演殷振豪特別安排演員全程以日文演戲，打造出日系氛圍的MV，並透過語言轉換，讓演員們沉浸在一種相對壓抑的文化氛圍裡，帶領演員深入角色內心世界。

▲陳建瑋和邱澤過去差點組男團出道。（圖／索尼提供）

陳建瑋及艾怡良在歌曲製作階段時，也聊到〈成見〉的MV劇情可以怎麼發展，「如果是對唱情歌，那我們要自己演情侶嗎？」兩人也開玩笑地說：「那要接吻嗎？」雖然最後沒有自己出演MV，但能跟金獎導演及實力派演員合作，共同打造出最動人的對唱情歌MV，也讓陳建瑋開心表示：「能集結《當男人戀愛時》的導演及男主角，再加上田中千繪跨刀演出，真的是美夢成真！」