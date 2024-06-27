告五人圓夢了！　「前進歐洲開唱」真的要去巴塞隆納

記者蔡琛儀／台北報導

告五人日前在星馬開唱，樂團在14個月內完成40場萬人演唱會，到達28座城市，昨天正式公布告五人將唱進歐洲，飛往倫敦、巴塞隆納、巴黎開唱，完成他們的經典歌曲〈從沒去過巴塞隆納〉的夢想。

▲告五人星馬開唱。（圖／相信音樂提供）

在星馬演出時，歌迷們紛紛以手舉牌為告五人今年金曲獎應援，歌迷們更興致大發，在點歌環節時為告五人寫詩告白，以及引起關注的許願「若點的歌都唱，金曲4獎都給你」，相當逗趣。

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其中，入圍本屆年度歌曲的〈又到天黑〉陪伴許多人生低潮與困頓，並唱出各行各業打拚生活、笑淚交織的心境，被譽為金曲得獎大熱門，作者雲安感性表示：「寫歌是一個常常要面對自己內心最深層的秘密、最深層的故事，在台上演出的時候，我們一起唱得那麼大聲，有一種我們彼此同步命運的時刻。」

▲告五人朝聖魚尾獅。（圖／相信音樂提供）

而他們抵達每一座城市，除了例行在街頭漫步，朝思暮想的還有當地美食，此趟新加坡行也終於成功到著名地標魚尾獅打卡，更分享一下飛機第一件事就是吃魚圓麵還有肉脞麵。告五人也入鄉隨俗學習當地語言，第2次在吉隆坡開唱，秀起馬來文：「Apa khabar？」（你好嗎？ ），以及特地學的：「Aku cinta padamu！」（我愛你！），向粉絲告白。