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「情趣用品店」遭壁咚！李沐羞揭店內奇景：全新世界觀

記者許逸群／台北報導

影集《塑膠花》首集中，李沐飾演的富家女高中生「娜娜」，對吳慷仁飾演的更生人「金勤」一見鍾情。李沐為愛追到情趣用品店求交往，吳慷仁一個轉身將她正面抱起壓制壁咚，還不慎撞落幾支按摩棒，讓他一秒閉嘴羞澀閃避，直呼：「慷仁哥平常看起來一派輕鬆，但上戲就會突然變超爆帥氣！」

▲影集《塑膠花》劇照。（圖／抓馬文化提供）

▲李沐為愛跑到情趣用品店，卻遭吳慷仁壓在牆上。（圖／抓馬文化提供）

李沐跟吳慷仁戲中初見面就莫名遭流氓追殺，金勤因保護娜娜而挨打，讓渴求愛情的娜娜瞬間被擄獲芳心，她找到金勤工作的情趣用品店，直球告白：「我覺得你很適合做我男朋友。」她在店內追著正在補貨的金勤四處跑，讓金勤不耐煩將她壓制在牆，沒想到她卻更加淪陷說：「那今天就是第一天囉！」

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▲影集《塑膠花》劇照。（圖／抓馬文化提供）

▲吳慷仁與李沐在劇中為愛走上叛逃之旅。（圖／抓馬文化提供）

拍攝當天劇組借來一間真的情趣用品店，李沐大開眼界發現許多驚奇又神秘的東西，笑說：「有個很像生殖器的鹽燈，牆上一整排盜版AV，還有很多很赤裸的情趣用品，我在裡面大逛特逛，拍攝當天還遇到有顧客上門，這部片某種程度上開啟了我一個全新的世界觀。」

聊起金勤面對娜娜的主動追求顯得冷淡，吳慷仁解釋金勤個性偏慢熟，要對一個小女生敞開心房認識跟相處也需要時間，「與其說《塑膠花》是娜娜的奇幻旅程，我反而覺得對金勤來說也很奇幻，他應該沒想過會跟一個剛滿18歲的女生有段忘年之交。」

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塑膠花, 吳慷仁, 李沐

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