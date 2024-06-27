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罵「能不能有年輕啦啦隊」竟釣出本尊！短今高EQ反擊：愛看又愛酸

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」一員，不時會透過社群網站與粉絲互動。沒想到，最近突然有網友在她的影片下留言「能不能有年輕的啦啦隊呢」，掀起一波討論後，她也直言不諱地回擊了。

▲▼短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

▲短今回應網友。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今直接在臉書頁面跟該網友說：「那你能不能去看年輕的就好，不要愛看又愛酸？！」未料，對方接著表示其實自己沒有追蹤也不愛看，「是大數據推播出現的，我也非常無奈。」

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▲▼短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」一員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

對此，短今也再度被釣出來並建議該網友，「你可以選擇封鎖我的粉絲團，就不會看到我的相關訊息囉！」

最令粉絲心疼的是，短今事後其實有將截圖PO到Threads上，並寫下「說實在的，年齡不是我能決定的，至少我對於這份工作的熱情不會少，如果你愛看年輕的啦啦隊，去看其他人就好，不需要特別留言告訴我」，只不過貼文現在已經刪除了。

▲▼短今。（圖／翻攝自Threads／sammie_923 ）

▲短今無奈地說「年齡不是我能決定的」。（圖／翻攝自Threads／sammie_923 ）

事實上，短今當初因為長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」這個名字；而之所以會接觸到棒球，是因為朋友剛好帶她去看比賽，坐在現場的她備受震撼並決定報名徵選。

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關鍵字

短今, 胡馨儀, 中信兄弟啦啦隊, Passion Sisters

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