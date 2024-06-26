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女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能

記者蔡宜芳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）在2022年結婚，育有1歲半的女兒「小福星」。她26日在社群分享自己如何幫睡著的女兒吹頭髮，表示「真的不要小看媽媽的核心肌群」，還笑說自己的舉動可能嚇到了婆婆。

▲▼女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

▲蔡允潔婚後育有1女。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

蔡允潔在貼文中表示，自己因為以前經常沒有吹乾頭髮，上了年紀之後，吹到風就會頭痛，所以一定會幫女兒吹乾頭髮，不過，對於小福星的驚人髮量，她也坦言：「很多媽媽看到我女鵝的髮量都會覺得羨慕～在每天吹頭髮的時候！真的會懷疑人生。」

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蔡允潔曬出她用單腳站著、另一腳撐住睡著的女兒，一邊幫孩子吹頭髮的照片，透露有一次去老公的親戚家幫女兒洗澡，當下只能在廁所吹頭髮，「我婆婆就在旁邊，我當下帥氣地把腳架著，抱著小孩這樣吹頭髮，非常豪邁霸氣，我想，她應該嚇到了，因為太男人～」並笑說自己能單腳站這麼久，可能是因為學過十多年的芭蕾。

▲▼女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

▲▼蔡允潔分享幫女兒吹頭髮的照片。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

▲▼女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

▲▼女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

【蔡允潔全文】

真的不要小看媽媽的核心肌群
金雞獨立可以很久！用吃奶的力量ㄏㄡˉ住已經睡著的女鵝～
因為知道頭髮沒吹乾，會像媽媽老了以後，風吹頭就痛！！所以全乾很重要
很多媽媽看到我女鵝的髮量都會覺得羨慕～
在每天吹頭髮的時候！真的會懷疑人生
我還記得有一次！去婆家親戚家幫小福星洗澡再回家，當下也是只能在廁所吹頭髮！我婆婆就在旁邊，我當下帥氣的把腳架著，抱著小孩這樣吹頭髮，非常豪邁霸氣，我想，她應該嚇到了，因為太男人～

#我女鵝真的是邊吹邊睡在我懷裡
#我還要跟著他的重心不斷感受配合移動
#媽媽容易嗎
#旅行中遊記接力發 #香港 #澳門
#帶著小孩去旅行 #金剛媽媽篇

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