ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

國台辦警告「別亂扣帽子都歡迎再來」！波特王回嗆：鴻門宴厲害了

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber波特王日前爆料中國大陸砸錢邀請10組台灣網紅拍片，引發大外宣爭議。國台辦26日做出正式回應，台灣自媒體人分享在大陸的所見所聞，可增進兩岸同胞相互了解，稱波特王也曾多次來大陸旅遊，「歡迎他再來，但如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民眾都不會支持。」對此，波特王也親自透過臉書回應「國台辦想請我吃鴻門宴」。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦公開向波特王喊話。（圖／記者任以芳攝）

波特王26日在臉書分享國台辦公開發言的相關報導截圖，並截取了了部分重點，針對國台辦的說法，他大方回應表示：「厲害了，中共國台辦想請我吃鴻門宴。」貼文底下吸引了網友熱烈迴響，紛紛表示「被國台辦點名，解鎖人生成就」、「他們自己承認跟網紅們有這個144小時的免簽政策」、「看來真的急了，對面的戰略被一個網紅揭穿後開始恐嚇」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲波特王回應國台辦。（圖／翻攝自波特王臉書）

▲波特王回應。（圖／翻攝自波特王臉書）

此前，針對陸方砸錢邀台灣網紅旅遊的一連串風波，國台辦發言人朱鳳蓮在26日早上溫情喊話，稱台灣同胞走訪大陸甚為方便，可以隨時「說走就走」，對於許多台灣自媒體分享大陸的見聞，增進兩岸同胞相互了解，消融隔閡誤解，「是兩岸民眾都樂見的事」，接著還指出波特王多次到大陸旅遊「只要他願意來大陸傳遞正能量，我們歡迎他再來。但如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民眾都不會支持。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

金智媛魅力太狂！　「超大咖巨星」也突現身追星...搖下車窗搶看

金智媛魅力太狂！　「超大咖巨星」也突現身追星...搖下車窗搶看

陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

波特王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲35／《模王》翻紅被嫌「長得沒特色」　林俊逸等32年終於要搶歌王
  2. 具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使
  3. 許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力
  4. 許維恩、王家梁為愛女存百萬基金：就是要寵到爆　連證券戶都開好
  5. 深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作
  6. 小S追星金智媛車內視角曝光！　大喊「我是小S」下秒失望引爆笑
  7. 泰勒絲攝影指導、好萊塢師資助陣！　30位台灣攝影師與導演親臨殿堂取經
  8. 小嫻受傷「門牙咬裂嘴巴」！爆血緊急就醫　講話漏風停工：對不起
  9. 來台開唱倒數！　Red Velvet搶先預告「1驚喜彩蛋」
  10. 遭球星劈腿「小三被逼墮胎」！霖霖情傷體重只剩38公斤　煎熬心聲全說了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366