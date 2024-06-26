國台辦警告「別亂扣帽子都歡迎再來」！波特王回嗆：鴻門宴厲害了

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber波特王日前爆料中國大陸砸錢邀請10組台灣網紅拍片，引發大外宣爭議。國台辦26日做出正式回應，台灣自媒體人分享在大陸的所見所聞，可增進兩岸同胞相互了解，稱波特王也曾多次來大陸旅遊，「歡迎他再來，但如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民眾都不會支持。」對此，波特王也親自透過臉書回應「國台辦想請我吃鴻門宴」。

▲國台辦公開向波特王喊話。（圖／記者任以芳攝）

波特王26日在臉書分享國台辦公開發言的相關報導截圖，並截取了了部分重點，針對國台辦的說法，他大方回應表示：「厲害了，中共國台辦想請我吃鴻門宴。」貼文底下吸引了網友熱烈迴響，紛紛表示「被國台辦點名，解鎖人生成就」、「他們自己承認跟網紅們有這個144小時的免簽政策」、「看來真的急了，對面的戰略被一個網紅揭穿後開始恐嚇」。

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▲波特王回應。（圖／翻攝自波特王臉書）

此前，針對陸方砸錢邀台灣網紅旅遊的一連串風波，國台辦發言人朱鳳蓮在26日早上溫情喊話，稱台灣同胞走訪大陸甚為方便，可以隨時「說走就走」，對於許多台灣自媒體分享大陸的見聞，增進兩岸同胞相互了解，消融隔閡誤解，「是兩岸民眾都樂見的事」，接著還指出波特王多次到大陸旅遊「只要他願意來大陸傳遞正能量，我們歡迎他再來。但如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民眾都不會支持。」