陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

記者田暐瑋／綜合報導

藝人陸元琪的母親26日去世，母親血氧在晚間降到45，只能一直聳肩無法表達，醫生見狀後遺憾告知時間差不多了，她當場崩潰落淚，緊急通知其他家人到院見最後一面，「原來，放棄急救也是需要這麼大的勇氣。」

▲陸元琪媽媽過世。（圖／翻攝自陸元琪臉書）



陸元琪26日清晨在臉書發文，透露母親已經安詳離世，她回憶前一晚媽媽血氧驟降到45，「一陣手忙腳亂，只知道醫生來告訴我，時間差不多了…不聽使喚的眼淚以及抖到不行的雙手，通知著剛離開醫院的大姊姊夫跟哥哥還有袁義袁融。」並不斷安撫媽媽要努力吸氧，等著其他家人到醫院見最後一面。

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由於兒子正好有工作走不開，陸元琪焦急地盯著血氧指數，其他家人到後，「我們輪流在媽媽耳邊說謝謝媽媽，後來看媽媽撐不住了，但我知道媽媽在等袁義袁融…就當血氧已經個位數，心跳剩下三十幾。」2個孩子一到，全家人在媽媽耳邊道別：「媽，一路好走。我們愛您。」

▲陸元琪媽媽過世。（圖／翻攝自陸元琪臉書）



陸元琪表示，母親忍住病痛，等到大家都到了，最後帶著笑容離開，「原來，放棄急救也是需要這麼大的勇氣，原來，看著機器上的數字是如此心如刀割。」透露媽媽臨走前還不忘交待兄弟姐妹要繼續相愛扶持，悲痛說：「謝謝您一直都這麼愛著我，我再也沒有人可以耍賴了，我會很想很想您，媽我真的好愛您。」