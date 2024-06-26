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謝霆鋒43歲還有冰塊腹肌！花1年肉體改造　曝關鍵：不然運動都沒用

記者蕭采薇／台北報導

香港警罪動作鉅獻《海關戰線》由男神謝霆鋒首次擔任電影的動作指導，更親自上陣演出多場動作場面，向來自我要求極高的他，為此進行了一年的地獄訓練來肉體改造，練出驚人的冰塊腹肌，他說：「因為這回是要演出紀律部隊，我對飲食、練拳及健身都嚴謹一些了，更不能吃宵夜。」

▲《海關戰線》謝霆鋒展現訓練成果。（圖／華映提供）

▲謝霆鋒花了一年肉體改造，展現訓練成果。（圖／華映提供）
 
謝霆鋒不但設計出連場動作場面，更要親自上陣演出，務求拍出有創意且能提供感官刺激的最佳畫面。他更是提升自我的要求，好應付高強度的動作演出。他早在電影開鏡的一年前開始訓練體魄，有計畫的將身體狀態練到最精瘦的模樣。

在開機之前，還誠意十足的拍攝了一組MAN味爆棚的寫真，可以見到他經過一輪健身、拳術等地獄式特訓，再加上嚴格的飲食控制，體態達到顛峰狀態，一身均稱結實的肌肉，尤其是腹部的冰塊肌非常吸睛。

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▲《海關戰線》謝霆鋒展現訓練成果。（圖／華映提供）

▲謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。（圖／華映提供）
 
謝霆鋒花了一年時間進行肉體改造，他說：「這次確實對身體的要求比較高，因為要扮演紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！」他透露對自己下了最嚴格的要求，從飲食、健身到練拳都非常嚴謹的安排，他笑說：「要說得出，做得到！」

全力以赴的進行操練，他表示沒有什麼獨特的秘訣，要能抗拒美食，「最重要的是要吃得很清淡，因為要拍很多動作場面，運動量已經很大了，但是這次拍了很多夜戲，曾經一次通宵了三個星期，只要熬夜都一定會想吃東西，要很努力的去忍住，不然再怎麼運動都很難維持住身材。」

▲《海關戰線》謝霆鋒展現訓練成果。（圖／華映提供）

▲謝霆鋒在《海關戰線》首次擔任電影的動作指導。（圖／華映提供）

靠意志力的忍耐及高強度的訓練，讓他練出完美的肌肉及體態，而電影中，為了配合劇情需要，他也不吝嗇脫去上衣，秀出好身材，展現一年的訓練成果，《海關戰線》將於7月5日上映。

 

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