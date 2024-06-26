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休傑克曼「想通」拯救《死侍》系列！　全球拚10億「耍基甜蜜蜜」

記者蕭采薇／綜合報導

漫威年度鉅獻《死侍與金鋼狼》進入上映倒數一個月，美國各界媒體預測首週末票房上看超過2億美元，全球亦可望拚過10億美元大關，未演先轟動，但這一切都歸功於休傑克曼在最後一刻「想通」，才讓這個看似不可能的計畫，最後成為今日令全球影迷期待爆表的作品。

▲《死侍與金鋼狼》劇照。（圖／漫威提供）

▲休傑克曼在最後一刻「想通」，決定出演《死侍與金鋼狼》。（圖／漫威提供）

美國權威電影票房預測媒體紛紛預測今夏大片票房，《死侍與金鋼狼》更是其中最不容忽視的最熱門強檔，以目前影迷迫不及待的旺盛氣勢看來，首週末票房被預估上看超過2億美元，倘若成真，將會打破《復仇者聯盟》及《黑豹》紀錄成為漫威電影宇宙開票第四高作品。

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此外，更在預測報告中指出全球票房有望打破10億美元，甚至很有可能比前兩集加起來的15億還要高，登上影史票房前10名指日可待！再者，其北美預售已創下限制級電影的影史票房新紀錄，來勢洶洶將再次活絡電影產業的市場生機。

▲《死侍與金鋼狼》劇照。（圖／漫威提供）

▲《死侍與金鋼狼》美國各界媒體預測首週末票房上看超過2億美元。（圖／漫威提供）

在最近一期的《浮華世界》雜誌專訪裡，休傑克曼、萊恩雷諾斯兩大巨星與導演薛恩李維透露最新一集《死侍》差點胎死腹中的遭遇，萊恩、薛恩和編劇團隊曾經絞盡腦汁，但就是想不出好的故事，也知道「狼叔」休傑克曼已決心封刀，絕不可能復出。

但反而是休傑克曼自己內心交戰後，恍然大悟這個角色應該繼續下去，才讓《死侍》第3集成為如今的《死侍與金鋼狼》，而且休還是在海邊悠閒度假時心血來潮想到：「拍這部片就是我最想做的事啊！」他更聲稱即使已經演了25年的金鋼狼，這次卻更勝以往，印證他的直覺完全正確！而新作更能讓休傑克曼及萊恩雷諾斯兩人私下的好交情，透過大銀幕呈現出朋友間另一面的好激情。

▲《死侍與金鋼狼》劇照。（圖／漫威提供）

▲《死侍與金鋼狼》（左起）休傑克曼飾金鋼狼、萊恩雷諾斯飾死侍。（圖／漫威提供）
 
導演接受專訪時，終於透露本集的神秘時間點，其實就是跟《死侍2》推出後一樣過了6年，死侍除了淪為汽車銷售員，還私下偷賣房東盲婦愛兒的血壓藥才湊得出房租錢，除了延續死侍令人又生氣又好笑的兩光特性，他也跟疫情期間的許多人一樣經濟困難，令人莫名看得感同身受。《死侍與金鋼狼》將於7月24日上映。

 

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