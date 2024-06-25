記者蔡宜芳／綜合報導

日本聲優間島淳司曾為人氣動漫《排球少年》、《暗殺教室》、《刀劍亂舞》等作品配音，他20日在社群分享搭電車遇到的事情，沒想到竟意外引發爭議，他也為此於24日向大眾道歉。

▲間島淳司因在社群上的發言，慘遭網友砲轟。（圖／翻攝自X／maji_opai）

間島淳司20日在貼文中提到，他搭乘電車時，空位很多，他選擇坐在了一位女乘客的旁邊，但對方接著就移到了對面的座位。過了一站後，有另一位女子上車坐到他旁邊，沒想到剛剛移到對面的女乘客，突然又換坐回上車女子的身邊，「可能是因為她移過去的位子旁邊也是男的，不想坐在男性旁邊，但這感覺真的很差。」

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間島淳司又表示，以現在的說法來講，自己算是從陌生女性那受到了騷擾，「但比起這個，我更覺得『就是因為這樣的行為，才會被奇怪的男性纏上』。」呼籲大家多加注意自己的行為。

▲間島淳司分享自己搭電車發生的事情。（圖／翻攝自X／maji_opai）

然而，間島淳司的PO文發出後，引來不少網友批評「是要注意什麼啊」、「為什麼非得坐在女性旁邊呢」、「我才不懂為什麼明明有空位，你卻硬要坐人家旁邊」、「站在女性的立場考慮，可能是讓她感到不安或不快了，最好的方法就是不要靠近她們」。

對此，間島淳司於24日在社群平台道歉，「由於我輕率的發言，讓大家感到不愉快，也給相關人士帶來了極大的困擾，我在此由衷地表示歉意。」表示未來將會更加重視周遭人們的感受，改正自己的想法。

▲間島淳司道歉。（圖／翻攝自X／maji_opai）