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揪U:NUS密室逃脫　KID不忍了當眾崩潰：派一點聰明的好不好

記者蔡琛儀／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到即將在8月10日於台中開唱的人氣男團U:NUS，一起體驗關於練習生出道的密室逃脫，談到當偶像最辛苦的地方，蔡承祐說：「我們的睡眠時間不正常，因為常常要創作，不好入夢。」不過U:NUS在玩遊戲的過程中，讓主持人KID一度崩潰大喊：「派一點聰明的好不好！」

▲▼run新聞。（圖／ETtoday）

▲KID崩潰。（圖／ETtoday）

原來U:NUS在解鎖由房間顏色組成的密碼時，急著破關導致現場一度混亂還解不開鎖，後來在KID重新帶領大家推理下，才終於開鎖成功。

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此外，團員也和主持人KID、峮峮一起破關，首先KID與高有翔一組，挑戰「知識籃球場」，首先先接住從天而降的塑膠球們，再從球上寫的字找出每一題的正確答案，最後還要把寫著答案的小球投籃成功才算過關，不料高有翔頻頻投球投不進，遭虧：「你好爛！」甚至用衣服接球也沒接到，讓眾人笑成一團。

▲▼ru新聞。（圖／ETtoday）

▲▼U:NUS玩密室逃脫笑料百出。（圖／ETtoday）

▲▼ru新聞。（圖／ETtoday）

接著吳昱廷和蔡承祐挑戰唱繞口令，還有峮峮和高胥崴的現場軋戲，高胥崴分飾兩角演客人和主廚忙到不行，峮峮還一度笑場，讓KID驚呼：「好爛喔！演得超爛的！」全場再次笑瘋。

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