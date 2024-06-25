ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊冪3622字論文遭質疑未達標準！　比對相似低於1%挨酸：大學生期末

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星楊冪是童星出身，踏入演藝圈多年一直都受到大票粉絲喜愛。她日前在學術期刊發表一篇以自己出演的戲劇為主軸的論文，沒想到，竟然因為「查重率太低」而遭網友質疑未達發刊標準，掀起一陣熱議。

▲▼楊冪3622字論文遭質疑未達標準！　挨酸：大學生期末。（圖／翻攝自微博／楊冪）

▲楊冪出道多年，仍是一線小花。（圖／翻攝自微博／楊冪）

有網友將楊冪發佈在《中國廣播電視學刊》的論文《淺談影視劇中演員創作習慣——以電視劇<哈爾濱一九四四>為例》做原創性比對，發現查重率低於1%（意及幾乎沒有與其它文獻資料重疊），且字數只有3622個字，還質疑楊冪是用AI寫論文，諷刺說：「大學生期末論文為什麼不能發刊？」認為楊冪的論文根本沒有達到發刊的標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊冪3622字論文遭質疑未達標準！　挨酸：大學生期末。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友質疑楊冪的論文未達發刊標準。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊冪3622字論文遭質疑未達標準！　挨酸：大學生期末。（圖／翻攝自微博）

對此，據陸媒《中國新聞週刊》報導，中國廣播電視社會組織聯合會表示，目前已經關注到楊冪論文的相關爭議，「因為是一個熱點問題，中廣聯合會會有一個統一意見。」表示正在商議中。

▲▼楊冪3622字論文遭質疑未達標準！　挨酸：大學生期末。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪的論文引發爭議。（圖／翻攝自微博）

而網友對於此事看法則不一，有人認為楊冪寫的是自己演的作品和角色，且結構正確、論述有理有據，原創性高是值得讚賞的，「一幫人費盡心思地潑黑水，結果發現楊冪以自身創作視角寫的論文實在沒得黑，就來黑查重低，好好笑啊」；但也有網友毒舌狠批「眾所周知查重率太高的是抄襲，太低的是垃圾」、「打敗了學術圈0.00001%的人」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

8.4kg橘貓露肚躺沙發　慵懶享受專屬美甲服務

推薦閱讀

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願

小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

朴宰範加入成人平台onlyfans　「胯下往上拍」18禁視角曝⋯網傻眼

朴宰範加入成人平台onlyfans　「胯下往上拍」18禁視角曝⋯網傻眼

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

朴宰範加入成人平台onlyfans　「胯下往上拍」18禁視角曝⋯網傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊冪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／金智媛把頭髮剪了！緊身禮服現身比例超犯規　甜喊：想喝珍奶
  2. 8個經典中文配音皮克斯角色！《腦筋急轉彎2》阿焦是LULU、衣夫人神選角
  3. 陳芳語爆〈創造101〉內幕！　「耳朵遭扯到噴血」還被要求再一次
  4. 白冰冰子弟兵「工程師轉戰歌手出道」！　心疼他拍戲回家做大夜班
  5. 楊冪3622字論文遭質疑未達標準！　比對相似低於1%挨酸：大學生期末
  6. 《古惑仔》駱駝老大砸7位數治癌！「動手術拄拐杖」健康近況曝光
  7. 全聯會員破千萬！Energy、福利熊大跳16蹲　夏日福袋抽運動名車
  8. 揪U:NUS密室逃脫　KID不忍了當眾崩潰：派一點聰明的好不好
  9. 唐綺陽爆被大陸封殺！「合體蔡英文」遭檢舉台獨　微博湧入崩潰留言
  10. LIVE／金智媛、周杰倫現東區站台！　眾星合體《ETtoday》全程直播

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366