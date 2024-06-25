楊冪3622字論文遭質疑未達標準！　比對相似低於1%挨酸：大學生期末

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星楊冪是童星出身，踏入演藝圈多年一直都受到大票粉絲喜愛。她日前在學術期刊發表一篇以自己出演的戲劇為主軸的論文，沒想到，竟然因為「查重率太低」而遭網友質疑未達發刊標準，掀起一陣熱議。

▲楊冪出道多年，仍是一線小花。（圖／翻攝自微博／楊冪）

有網友將楊冪發佈在《中國廣播電視學刊》的論文《淺談影視劇中演員創作習慣——以電視劇<哈爾濱一九四四>為例》做原創性比對，發現查重率低於1%（意及幾乎沒有與其它文獻資料重疊），且字數只有3622個字，還質疑楊冪是用AI寫論文，諷刺說：「大學生期末論文為什麼不能發刊？」認為楊冪的論文根本沒有達到發刊的標準。

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▲▼網友質疑楊冪的論文未達發刊標準。（圖／翻攝自微博）

對此，據陸媒《中國新聞週刊》報導，中國廣播電視社會組織聯合會表示，目前已經關注到楊冪論文的相關爭議，「因為是一個熱點問題，中廣聯合會會有一個統一意見。」表示正在商議中。

▲楊冪的論文引發爭議。（圖／翻攝自微博）

而網友對於此事看法則不一，有人認為楊冪寫的是自己演的作品和角色，且結構正確、論述有理有據，原創性高是值得讚賞的，「一幫人費盡心思地潑黑水，結果發現楊冪以自身創作視角寫的論文實在沒得黑，就來黑查重低，好好笑啊」；但也有網友毒舌狠批「眾所周知查重率太高的是抄襲，太低的是垃圾」、「打敗了學術圈0.00001%的人」。