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被體育新聞耽誤的命理師　看命盤先看健康「眼睛有裝X光」

節目組／台北報導

他播過的體育賽事超過3000場，他看過的命盤超過2000張，他是體育主播王人瑞，而且還是隱身電視台的命理師！王人瑞在《豈有此呂》節目中談到，他因為見識過紫微斗數名師輔德陸，精準命中台灣體育名人王建民、曾雅妮的運勢後，正式拜師學紫微斗數，還因此娶到嫩妻。

▲體育主播王人瑞上《豈有此呂》節目，接受呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲體育主播王人瑞上《豈有此呂》節目，接受呂捷專訪暢談自己的主播生活，與學習紫微斗數的歷程。（圖／合成圖）
王人瑞提到，當初他拜師之前，曾問了老師輔德陸三個問題，分別是台灣之光王建民何時復出？台灣高球球后曾雅妮何時可以重返后座？以及知名女主持人的婚姻會怎樣收場？沒想到輔德陸都精準命中，讓他隔年立刻拜師。
但最讓他稱奇的是，他曾問老師為何自己都交不到女朋友，難道注定孤老一生？但老師看了看他的命盤，指出了一個關鍵時機點，他就真的在那時候遇到現在的妻子，兩人並且步入禮堂。

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▲體育主播王人瑞上《豈有此呂》節目，接受呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲王人瑞暢談他學習紫微斗數的歷程與心得。（圖／記者鄭毓齡攝）
王人瑞學成後，曾替一位不菸不酒的好友看命盤，發現對方身體可能出狀況，而建議他要去做檢查，沒想到，果真驗出癌症初期，王人瑞因此說，紫微斗數不是鬼神之說，是文字學，是人生建議書，看健康有99.99%的參考性。而從賽場到命盤，王人瑞還有哪些精彩的跨界故事？全在6/26下午13:10播出的《豈有此呂》。

▲體育主播王人瑞上《豈有此呂》節目，接受呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲王人瑞(右)上《豈有此呂》節目，接受呂捷專訪，兩人談轉播棒球的趣事。（圖／記者鄭毓齡攝）

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豈有此呂, 呂捷, 王人瑞, 紫微斗數, 棒球, 王建民, 曾雅妮

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